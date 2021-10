Młode siatkarki Truso rozpoczynają sezon

Siatkarki Energi MKS Truso Elbląg w niedzielę (17 października) zainaugurują rozgrywki ligi wojewódzkiej juniorek. Pierwszym przeciwnikiem podopiecznych Wojciecha Samulewskiego będzie zespół z Ełku.

Siatkarki Energi MKS Truso w poprzednim sezonie rywalizowały w II lidze oraz w rozgrywkach swoich kategorii wiekowych. Niestety młodym zawodniczkom nie udało się utrzymać na zapleczu I ligi i w tym sezonie skupią się na grze w juniorkach oraz juniorkach młodszych. Trener Wojciech Samulewski na braki kadrowe narzekać nie może.

- Borykamy się jedynie z problemami typu kwarantanny. Mamy czternaście juniorek. Je zasilają cztery juniorki młodsze, które będą też grały starszej kategorii. Pomimo tego, że Klaudia Wilamowska i Klara Kuczyńska odeszły do Tarnowa, to mamy kim grać. W większości bazujemy na naszych wychowankach. Potencjał tej grupy jest spory. Jak będziemy wyglądać na tle innych zespołów, to na razie ciężko powiedzieć. Juniorka to kategoria, gdzie w pewnych ośrodkach kontraktuje się już zawodniczki umowami. Ale mówimy tu o największych ośrodkach, które walczą o medale mistrzostw Polski - powiedział trener zespołu.

Zawodniczki przygotowania do zespołu rozpoczęły w połowie sierpnia. Pierwszy tydzień przepracowały w hali, w kolejnym udały się na obóz sportowy do Górzna. Po wakacjach, od września, pracują pięć razy w tygodniu w hali.

- To jest takie minimum. Dziewczyny nie są w klasach sportowych i to jest podstawa, żeby zacząć jakąkolwiek rywalizację z innymi zespołami z Polski. Dziewczyny trenują solidnie i rzetelnie. W okresie przygotowawczym pracowały trzy razy w tygodniu na siłowni, przerzuciły sporo żelastwa i są dobrze przygotowane. O fizykę się nie boję. Na szczęście nie dopadły nas poważne kontuzje - dodał Wojciech Samulewski.

W sezonie 2021/2022 w juniorce rywalizować będzie sześć zespołów (UKS Chemik SMS Olsztyn I, SMS Ostróda, MKS Kris-Bus Zryw Volley Iława, UKS Chemik SMS Olsztyn II, UMKS Mikro Ełk oraz Energa MKS Truso Elbląg). Drużyny zagrają mecz i rewanż plus turniej finałowy, a po rundzie zasadniczej najlepsze cztery zespoły będą grały o medale mistrzostw województwa i wejście do rozgrywek centralnych.

- Naszym celem jest wejście do półfinału mistrzostw Polski. To jest najlepsza szesnastka w kraju. Bardzo dużo zależy też od losowania. Jeśli dopisze nam sportowe szczęście, to może uda się zrealizować nasz cel. Z kolei w juniorce młodszej będzie grało jedenaście drużyn. W pierwszym etapie będą one podzielone na rejonizację. Bardzo cieszy, że nadal mamy sponsora tytularnego Energę Grupę Orlen, który wspiera nasze grupy młodzieżowe. Możemy trenować w hali przy ul. Browarnej i tu też będziemy rozgrywać mecze ligowe - podsumował trener Truso.

Pierwszym przeciwnikiem juniorek Truso będzie Micro Ełk. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 12. Wstęp wolny.

Skład Energi MKS Truso Elbląg: Julia Łukaszyk, Amelia Tarnecka, Gabriela Jachimczyk Martyna Tarmasewicz, Patrycja Dąbrowska, Weronika Dąbrowska, Zuzanna Katyszewska, Anna Choińska, Emilia Bumbum, Edyta Fiedorowicz, Alicja Szaruga, Nikola Kaczmarzyk, Anita Semkiw, Angelika Lubocka. Skład będą zasilać juniorki młodsze: Nikola Zdyb, Lena Osipczuk, Gabriela Kamińska, Patrycja Łukasik, Agnieszka Zakrzewska.