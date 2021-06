Młody kibic Startu potrzebuje wsparcia

Filip Bałdyga to miłośnik elbląskiego Startu, który cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe. Młodego kibica wielokrotnie można było zobaczyć w hali dopingującego zawodniczki, co nie umknęło innym kibicom EKS, którzy na jego rzecz organizują licytacje.

Filip z powodu silnej zamartwicy urodzeniowej i niedotlenienia w czasie porodu, od urodzenia cierpi z powodu dziecięcego porażenia mózgowego czterokończynowego.

- Od lat jest rehabilitowany, jednak zdaję sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej całe jego życie będzie podporządkowane spotkaniom ze specjalistami. Mimo to nie traci pogody ducha i jak każdy nastolatek ma wiele marzeń, pasji, które każdego dnia motywują go do tego, by wstać z łóżka. 15-latek potrzebuje ciągłej rehabilitacji, która pochłania ogromne kwoty - możemy przeczytać na stronie siepomaga.pl.

Pomóc Filipowi może każdy wpłacając nawet drobne kwoty. Ze wsparciem ruszyli także kibice Startu, którzy organizują licytacje gadżetów związanych z klubem i zawodniczkami. Do tej pory można było zawalczyć o bluzę byłej zawodniczki EKS Klaudii Powagi czy książkę o historii Startu. Kibice szykują kolejne niespodzianki, by je znaleźć wystarczy śledzić profil Klub Kibica Start Elbląg na Facebooku.