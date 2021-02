Młodzież Truso z awansem

Awans do trzech finałów wojewódzkich w kategorii młodziczek, juniorek młodszych i juniorek starszych zanotowały elbląskie siatkarki Międzyszkolnego Klubu Sportowego Truso Elbląg.

Bardzo cieszy fakt, że udało awansować się w trzech kategoriach wiekowych do najlepszych 'czwórek' w województwie. Jak w juniorce młodszej i starszej spodziewaliśmy się awansu, to bardzo cieszy fakt, że awansował tam również najmłodszy zespół Truso. Konkurencja w kategorii młodziczek była największa bo, rywalizowało w niej aż siedemnaście zespołów. Odbyły się trzy rundy: zasadnicza i dwukrotnie faza play-off, aby móc tam awansować. W ostatniej fazie play-off zawodniczki wygrały dwukrotnie na własnym parkiecie z UMKS Mikro Ełk 2:1.

Z kolei juniorki młodsze już mogą cieszyć się z awansu do ćwierćfinału mistrzostw Polski, ponieważ do najlepszej czwórki w województwie awansowały dwa zespoły z tego samego olsztyńskiego klubu. W finale wojewódzkim rozstrzygnie się jaki medal zawieszą na szyję i z którego miejsca awansują do rozgrywek centralnych.

fot. nadesłane

Najtrudniejszą drogę do walki o przepustkę gry w rozgrywkach centralnych mają juniorki starsze. Większa cześć zespołu to juniorki młodsze, niemniej jednak łatwo skóry nie sprzedadzą. Pokazały już, że potrafią grać z zespołami od siebie starszymi i bardziej doświadczonymi, o czym świadczy chociażby ostatni wygrany mecz w rozgrywkach II ligi kobiet z APS Rumia.

Pierwsze turniej finałowy rozegrają juniorki młodsze bo już w nadchodzący weekend 5-7 luty 2021 r. w Ełku.

Młodziczka rozegra turniej finałowy 13-14 lutego 2021 r., do piątku można składać ofertę na organizacje turnieju.

Z kolei juniorka rozegra turniej w Olsztynie w dniach 19-21.02.2021.