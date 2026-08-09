Młodzieżowcy UKS Silvant Kajak wracają z trzema medalami

Z trzema medalami – dwoma srebrnymi i brązowym – wracają z Poznania z Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie zawodnicy UKS Silvant Kajak Elbląg. Największy sukces odniósł Mikołaj Kot.

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski młodzików w kajakarstwie odbywały się od piątku do niedzieli na torze Malta w Poznaniu Startowała w nich 15-osobowa reprezentacja elbląskiego Silvant Kajak pod kierunkiem trenerów Mirosława Kreczmana i Pawła Krause.

Największy sukces odniósł Mikołaj Kot, który został młodzieżowym wicemistrzem Polski w K1 na dystansie 1000 m. Osiągnął czas 3 minuty 49 sekund i 21 setnych, ustępując o 1,67 sek, Aleksowi Boruckiemu z KKW 1929 Kraków, aktualnemu mistrzowi Europy seniorów. Elblążanin wszedł do finału z drugiego miejsca w półfinale.

Maciej Kot razem z klubowymi kolegami: Igorem Komorowskim, Pawłem Krause i Mateuszem Romanowskim dorzucili także dla Silvantu medale w K4 na 500 m (srebrny) i 1000 m (brązowy).

Bardzo dobrze wypadli też pozostali elbląscy młodzieżowcy. Julia Piasecka i Igor Komorowski zajęli czwarte miejsce w finale K2 MIX na 200 m i czwarte miejsce w 4K MIX na tym samym dystansie (razem z Mikołajem Kotem i Julią Kot),

Z kolei dwójka (K2) mężczyzn na dystansie 500 m (Igor Komorowski), Mikołaj Kot) była czwarta w niedzielnym finale, przegrywając brąz o niecałą sekundę. A kanadyjkarze (C2) na 500 m (Jan Brykalsk i Szymon Kiełczewsk) awansowali do finału z 6. miejsca, zajmując ostatecznie w nim 7. lokatę.

Wśród młodzików dobrze zaprezentowali się Antoni Ziółkowski i Mark Baranov. Pierwszy z nich awansował do niedzielnego finału K1 na 2000 m z drugim czasem eliminacji, zajmując ostatecznie 5. miejsce. W duecie z Markiem Baranovem (K2 2000 m) zajęli w finale również piąte miejsce.