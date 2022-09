Moc kolarskich emocji w Bażantarni

W przyszłą sobotę (24 września) w Bażantarni odbędzie się kolejna edycja Garmin MTB Series. W programie imprezy, oprócz wyścigów na dystansach 22 km oraz 44 km, odbędzie się również rywalizacja Góralem na Chrobrego, a także Wyścigi Rowerowe dla najmłodszych. Organizatorami są Labosport i elbląski MOSiR.

W Elblągu odbędzie się pierwszy z trzech etapów tegorocznego cyklu Garmin MTB Series. Oprócz głównych wyścigów odbędzie się dobrze znana elbląskim kolarzom górskim rywalizacja pn. Góralem na Chrobrego. Polegać ona będzie na pokonaniu ok. 600m podjazdu prowadzącego od podnóża Góry Chrobrego na sam jej szczyt. Podjazd będzie również prologiem do Garmin MTB Series, a zawodnicy, którzy pokonają „wspinaczkę” otrzymają bonifikaty czasowe do klasyfikacji generalnej całego cyklu. W Góralem na Chrobrego mogą wziąć zarówno zawodnicy zapisami na Garmin MTB Series, jak i zawodnicy, którzy chcą zmierzyć się tylko z podjazdem. W prologu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 14 rok życia.

Dodatkową atrakcją imprezy będą wyścigi dla najmłodszych. Z trasą o długości ok. 100 metrów zmierzą się dzieci w wieku 3-6 lat, zawodnicy w wieku 7-10 lat pokonają trasę o długości ok. 300 m, natomiast młodzież w wieku 11-13 lat z trasą o długości ok. 600 m. Dopuszcza się możliwość jazdy na rowerkach biegowych. Udział w rywalizacji najmłodszych jest darmowy, a każdy z zawodników otrzyma pamiątkowy medal.

Kulminacyjnym momentem kolarskiej soboty będą wyścigi MTB na dystansach MINI (22,5 km / ok. 450 m przewyższenia) oraz MAXI (45 km, ok. 900 m przewyższenia). Zawodnicy będą mieli do pokonania trasy prowadzące przez całą elbląską Bażantarnię, w tym m.in. przez Górę Chrobrego, Gęsią Górę, Dolinę Srebrnego Potoku czy Belweder. W zawodach weźmie udział ścisła czołówka zawodników z regionu, ale także rzesza amatorów i początkujących zawodników.

Kolejne etapy Garmin MTB Series odbędą się w Tolkmicku (1 października) oraz Gdańsku (8 października). Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą wszystkie 3 imprezy z cyklu Garmin MTB Series na danym dystansie wezmą udział w końcowej klasyfikacji generalnej cyklu Garmin MTB Series 2022.

Jedno jest pewne – Szykujcie się na mocną rywalizację na dwóch kółkach! Zapisy na oficjalnej stronie zawodów: https://mtbseries.pl

Więcej informacji na Facebooku Garmin MTB Series.

Gospodarz – prezydent Elbląga Witold Wróblewski

Organizatorzy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Labosport Polska

Sponsor tytularny – Garmin

Sponsor – firma spawalnicza i biuro pracy WAITW, właściciel Gaming Room oraz E-Bike, Bank Spółdzielczy SGB