Mocne otwarcie Truso

Szczypiornistki Energi MKS Truso rozpoczęły rozgrywki I-ligowe od wysokiego zwycięstwa. W swoim pierwszym meczu sezonu 2026/2027 Elblążanki pokonały przed własną publicznością SMS ZPRP I Kalisz 33:23. Zobacz zdjęcia.

Energa MKS Truso Elbląg zainaugurowała sezon 2026/2027 później od swoich ligowych rywali. Mecz 1. serii został przełożony na 10 października, w 2. kolejce nasza drużyna pauzowała i dopiero dziś (4 października) Elblążanki rozpoczęły I-ligowe rozgrywki. Przypominamy, że zespół Marty Czapli zasiliły cztery piłkarki: Katarzyna Lubecka, Zofia Sobotka, Olga Górna oraz Agata Myślińska i wszystkie zadebiutowały w Truso w starciu z SMS ZPRP I Kalisz.

Gospodynie świetnie rozpoczęły spotkanie, dwa rzuty karne obroniła Zuzanna Górska, dwa kontrataki wykończyła Otylia Szulc, przechwyt i dwa gole zanotowała Aleksandra Ziemińska, do siatki trafiła też Nikola Jankowska i Truso prowadziło 5:0. Dobrą passę naszej drużyny postanowił przerwać znany z występów w Vive Kielce Mateusz Kus - szkoleniowiec SMS. Jak się później okazało był to dobry ruch, bo jego podopieczne poprawiły grę w ataku, a Elblążanki popełniały błędy lub ich rzuty broniła Zuzanna Szpurek. Od 7. do 17. minuty gospodynie zdobyły zalewie jedną bramkę, rywalki natomiast pięć i było 6:5. W końcu jednak podopieczne Marty Czapli wstrzeliły się między słupki, bramki zdobywały nowe zawodniczki Truso. Gdy Kaliszanki ponownie doszły na jedno trafienie, o przerwę poprosiła trenerka MKS. Chwilę później gospodynie grały w podwójnej przewadze, miały szansę zdobyć dwa gole z 7. metra, jednak obie próby obroniła kaliska bramkarka. W końcu udało się wykorzystać fakt pustej bramki i na 11:9 trafiła Hanna Urbaniak. W kolejnych minutach nasza drużyna zanotowała dwa przechwyty i wykorzystywała swoje szanse. Już po syrenie kończącej pierwszą połowę świetny rzut nad murem oddała Katarzyna Lubecka i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 15:11.

Po zmianie stron gospodynie kontynuowały swoją dobrą grę, trafiały z dystansu, wykorzystywały kontrataki i odskoczyły na dziewięć goli. Rywalki swoją drugą bramkę w tej części meczu zdobyły dopiero w 39. minucie. W kolejnych akcjach udało im się zmniejszyć dystans do sześciu bramek, jednak od 45. minuty znów dominowały zawodniczki Truso. Elblążanki zdobyły aż pięć bramek z rzędu i mogły być już pewne zwycięstwa w tym spotkaniu. Ratować wynik Kaliszanek próbowała jeszcze Agata Granda, która zdobyła trzy z rzędu bramki dla swojej drużyny. Ostatnie minuty meczu były wyrównane, a ostateczny wynik to 33:23.

Energa MKS Truso Elbląg - SMS ZPRP I Kalisz 33:23 (15:11)

Truso: Górska, Wanatowska - Lubecka 8, Jankowska 5, Urbaniak 4, Szulc 3, Górna 3, Sobotka 2, Ziemińska 2, Kolasa 2, Myślińska 2, Biernat 1, Pożoga 1, Fudal, Tomaszewska, Śliwińska.

Kolejne spotkanie Elblążanki zagrają przed własną publicznością 10 października z SPR MM TIMBER WINDOWS Koszalin.