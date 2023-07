MOSiR poleca się na weekend

Podczas zbliżającego się weekendu nie tylko pogoda będzie zachęcała nas do wyjścia z domu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował kilka rozmaitych propozycji na spędzenie wolnego czasu wspólnie z rodziną i przyjaciółmi. W ofercie znajdują się aktywności w Bażantarni, Lodowisku Helena, CRW Dolinka i Torze Kalbar.

Mini Olimpiada (sobota, 10:00)

Wspólna zabawa dziećmi z rodzicami, to idealny pomysł na spędzenie wolnego czasu. Polana z wiatami w Bażantarni zamieni się w miejsce pełne sportowych i zręcznościowych konkurencji, za ukończenie których czekać będą nagrody. Aby wziąć udział w imprezie należy zarejestrować się poprzez formularz Google. Uwaga, limit miejsc ograniczony. Szczegóły w regulaminie. Udział bezpłatny.

Biegi na orientację (sobota, 10:00)

Chwycimy za mapę i wyruszymy w głąb Bażantarni w poszukiwaniu punktów kontrolnych. W zawodach może wziąć udział każdy, bez względu na wiek czy płeć. Można biegać indywidualnie, z rodziną, ze znajomymi czy z psem. Zapisy na zawody prowadzone będą na miejscu, od 9:15 w biurze zawodów, które zostanie zlokalizowane na polanie z wiatami. Starty od 10:00 do 10:30. Udział jest bezpłatny.

Rolkowisko i strefa zabaw (piątek, 10:00-18:30)

Na Lodowisku Helena możecie bezpłatnie korzystać z nowej nawierzchni oraz strefy gier i zabaw. Bezpłatne atrakcje czynne są od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:30, a zabawę na Rolkowisku urozmaica 90-minutowa sesja z muzyką, która startuje o godzinie 17:00. Wewnątrz strefy znajdują się stoły do cymbergaja, piłkarzyków, ping-ponga, trampoliny oraz mini tor do kręgli.

Biegaj z Team Karaś (piątek, 18:30)

Jeśli bieganie to twoja pasja i lubisz uprawiać sport w doborowym towarzystwie, zapraszamy na darmowe treningi z Team Karaś Elbląg. Grupa pasjonatów zaprasza w piątki, poniedziałki i środy na wspólne bieganie, które rozpoczyna się o 18:30 przy muszli koncertowej w Bażantarni.

Pływaj i baw się na Dolince (codziennie, 6:00-22:00)

Idealne miejsce do relaksu, zabawy, rekreacji oraz aktywności fizycznej. Na Dolince znajdziecie wodny plac zabaw, bicze wodne, leżanki z hydromasażem, masaże ścienne, sztuczne fale, jacuzzi, nowoczesny tor pływacki oraz odpłatną strefę saun. Obiekt przy ul. Moniuszki zaprasza codziennie od 6:00 do 22:00.

Aktywności na Kalbarze (codziennie, 9:00-21:00)

Trwają wakacje, a to oznacza jeszcze więcej aktywnej zabawy na Torze Kalbar. Oprócz toru wrotkarskiego czekają na Was wielofunkcyjne boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej/nożnej, a także dwa korty do tenisa, które jako jedyne podlegają opłacie i rezerwacji (tel. 537 443 376).