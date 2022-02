Muzyczne zakończenie karnawału z MOSiR-em

fot. MOSiR

Karnawał kojarzy się nam z wesołą muzyką, efektowną oprawą i dobrym towarzystwem do zabawy. Wszystko to, co w nim najlepsze znajdziesz w piątek na Lodowisku Helena, podczas naszej tanecznej imprezy na tafli. Będą konkursy i ciekawe nagrody.

Muzyczne zakończenie karnawału to kolejna propozycja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, dzięki której miło i aktywnie spędzisz wolny czas. Lodowisko Helena po raz kolejny przejdzie niesamowitą metamorfozę i stanie się największym parkietem w mieście. Wśród kolorowych świateł zabrzmi karnawałowa muzyka oraz wiele innych popularnych rytmów. A to nie wszystkie atrakcje, które odbędą się w piątkowy wieczór. Zabawę poprowadzi DJ Szupix, który nie jedną osobę zachęci do tanecznej jazdy na lodzie. Tradycyjnie podczas takich imprez będzie można wygrać ciekawe nagrody, w oczywiście łatwych konkursach. Warto więc wybrać się na taflę z rodziną lub znajomymi, aby wspólnie bawić się w wyjątkowych okolicznościach i klimacie. Muzyczne zakończenie karnawału rozpocznie się na Lodowisku Helena w piątek (24 lutego), o godzinie 18 i potrwa do 18:50. Bilety są dostępne w cenie zwykłego wejścia na ślizgawki – 10 zł normalny i 7 zł ulgowy, a szczegółowy cennik znajduje się na stronie MOSiR. Na terenie obiektu będzie można także wypożyczyć łyżwy w cenie 8 złotych za parę. Zasady bezpieczeństwa W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie ust i nosa w obiekcie (oprócz czasu spędzonego na tafli) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektu i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu