Na elbląskim niebie będzie się działo!

W Elblągu odbędzie się próba bicia rekordu świata w formacji lecącej z samolotem. To będzie główny punkt imprezy Baltic Wingsuit Meet, która odbędzie się na elbląskim lotnisku już po raz drugi.

Wingsuit to specjalny kombinezon dla skoczków spadochronowych, dzięki któremu mogą szybować w powietrzu z prędkością około 200 kilometrów na godzinę. Od 23 do 27 sierpnia do Elbląga przyjadą zawodnicy uprawiający tę ekstremalną dyscyplinę sportu, by pobić rekord świata w formacji wingsuit lecącej za samolotem.

- Dotychczasowy rekord świata to 17 osób, które lecą w kombinezonach wingsuit za samolotem i został ustanowiony w Algavere przez Szwajcarów. My chcemy dokonać tego w 18 osób i to nad Elblągiem – mówi Piotr Walasek, organizator Baltic Wingsuit Meet.

Bicie rekordu to główna atrakcja imprezy, ale nie jedyna. Do Elbląga przyjedzie około 30 skoczków spadochronowych, którzy w trakcie imprezy wykonają około tysiąca skoków w różnych formacjach wingsuit.

- Planujemy też skakać nad miastem w nocy w oświetlonych kombinezonach, co będzie wyglądać zjawiskowo. Do Elbląga przyjedzie również pilot ekstremalnie szybkiego spadochronu, który poleci razem z nami. Planujemy też przelecieć nad Zalewem Wiślanym z Krynicy Morskiej do Kadyn z lądowaniem na miejscowej plaży. A bicie rekordu będzie ukoronowaniem całej imprezy – dodaje Piotr Walasek.

Więcej na temat imprezy napiszemy bliżej terminu jej rozpoczęcia.