Na Kalbar za darmo

Pogoda za oknem zachęca do zimowych aktywności. Swoje drzwi szerzej otwiera także Tor Łyżwiarski Kalbar. Po Świętach Bożego Narodzenia, za zgodą Prezydenta Elbląga, będzie można skorzystać z bezpłatnych ślizgawek na świeżym powietrzu i dodatkowych wejść na taflę.

Tor Kalbar zmienił swój wygląd w okresie zimowym. Jest to teraz największa miejska ślizgawka. Na tafli lodu liczącej 333 metry można jeździć z dużą swobodą i to zarówno wolno, jak i szybko, dzięki dwóm torom, które odpowiadają na potrzeby sympatyków łyżew. W efekcie obiekt jest idealny do nauki jazdy na łyżwach i szlifowania umiejętności w tej pięknej dyscyplinie sportu.

Teraz, za zgodą Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, Tor Łyżwiarski Kalbar w dniach 27-30 grudnia (od poniedziałku do czwartku) będzie dostępny za darmo dla wszystkich chętnych. Warto więc przekonać się jaką frajdą jest jazda na łyżwach na świeżym powietrzu, zwłaszcza że będą dodatkowe wejścia na taflę. W czasie między Świętami a Sylwestrem ślizgawki będą rozpoczynały się o 10, 12 i 18:30. Łatwo będzie więc skorzystać z Toru Kalbar w różnych częściach dnia. W obiekcie czynna będzie wypożyczalnia łyżew, w cenie 8 zł za parę.

Przypominamy, że w czasie Świąt (do 26 grudnia) oraz w Sylwestra i Nowy Rok (31 grudnia i 1 stycznia) obiekt będzie nieczynny.