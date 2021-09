Nabór do sekcji tenisa stołowego

Andrzej Grubba jest uważany za najlepszego zawodnika w historii polskiego tenisa stołowego W swojej karierze sportowej był 26-krotnym mistrzem Polski, medalistą mistrzostw świata i Europy, zdobywcą Pucharu Świata oraz 3-krotnym uczestnikiem igrzysk olimpijskich. Poszukując następców tego wspaniałego zawodnika Elbląski Klub Sportowy "Mlexer" prowadzi nabór dzieci urodzonych w 2013 roku i młodszych do sekcji tenisa stołowego.

Klub zaprasza rodziców i dzieci na trzy spotkania naborowe 15, 22 i 29 września 2021r. w godz. 16.00-17.30 do Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 135 /sala do tenisa stołowego, wejście od strony osiedla.Treningi zakwalifikowanych dzieci będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów tenisa stołowego. Sala specjalistyczna do tenisa stołowego jest wyposażona w 8 stołów, automaty do gry, rakietki, piłeczki oraz inny sprzęt.

Dlaczego warto trenować tenis stołowy: tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportu na świecie, zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny, opanowanie gry daje dużo satysfakcji i zadowolenia Dodatkowych informacji udziela prowadzący zajęcia Pan Jan Kinal tel. 573-146-782