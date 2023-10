Nadchodzi MFT „Baltic Cup”, jeden z najpiękniejszych turniejów w Polsce

Fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl)

Zbliża się jeden z największych turniejów tanecznych w Polsce. Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” organizowany jest już po raz 23. Od 20 do 22 października na parkiecie w Elblągu zaprezentują się pary taneczne stanowiące europejską i światową czołówkę. Zapraszamy do oglądania tego wspaniałego widowiska i do gorącego kibicowania wszystkim uczestnikom!

W ramach festiwalu odbędą się dwa prestiżowe rankingowe turnieje pod egidą Światowej Federacji Tańca Sportowego (WDSF): WDSF World Open Latin i WDSF World Open Standard. Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” rozegrane zostaną także otwarte mistrzostwa Polski – 28. Polish Open Championships, w których udział mogą wziąć także pary spoza Polski. Będzie to najbardziej prestiżowy turniej dla tancerzy sportowych w naszym kraju. Trwający trzy dni festiwal to turniej, podczas którego tancerze rywalizują ze sobą w prawie 20 kategoriach. Na głównych turniejach – WDSF World Open, których finały rozgrywają się na wieczornych galach, będzie można zobaczyć pary latynoamerykańskie (w sobotę) i standardowe (w niedzielę). Co roku festiwalowi towarzyszą także rankingowe zawody i pokazy specjalne. W tym roku będzie to nowy format zawodów przygotowany przez Światową Federację Tańca Sportowego - WDSF Rising Stars World Challenge Cup Standard (w piątek). Dodatkowo tegoroczna edycja zostanie wzbogacona o Mistrzostwa Europy w Tańcach Standardowych U21, które będą rozgrywane podczas drugiego dnia zawodów (w sobotę). Najlepsi tancerze zdobędą puchary, medale, nagrody finansowe i punkty rankingowe. Mamy nadzieję, że MFT „Baltic Cup” dostarczy uczestnikom niezapomnianych wrażeń, doznań artystycznych i przeżyć sportowych. Tego samego życzymy wszystkim kibicom, którzy zasiądą na trybunach Hali Sportowo - Widowiskowej MOSiR przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu. Bilety na trybuny: Piątek: 50 zł/os Sobota: 60 zł/os Niedziela: 60 zł/os Bilety przy stolikach: Piątek: 100 zł/os Sobota: 1 rząd (przy parkiecie) 150 zł/os, 2 rząd 120 zł/os Niedziela: 120 zł/os Zakup i rezerwacja biletów ON-LINE: 20.10.2023 (piątek) - TRYBUNY--->>> 20.10.2023 (piątek) - STOLIKI--->>> 21.10.2023 (sobota) - TRYBUNY--->>> 21.10.2023 (sobota) - STOLIKI--->>> 22.10.2023 (niedziela) - TRYBUNY--->>> 22.10.2023 (niedziela) - STOLIKI--->>> Bilety można kupić w także w kasie w CSE „Światowid” w Elblągu. W dniu turnieju bilety będzie można zakupić w kasie w HSW MOSiR przy al. Grunwaldzkiej. Patronat Honorowy nad 23. MFT „Baltic Cup” objęli: Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki, Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Organizatorami imprezy są: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Polski Związek Sportu Tanecznego i Stowarzyszenie Jantar. 23 edycja Międzynarodowego Festiwalu „Baltic Cup” dofinansowana jest z części środków budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Wydarzenie współfinansowane jest również ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także realizowane przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga. Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu