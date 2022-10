Nadzieje judo z Tomity

Doskonale spisali się młodzi elbląscy judocy na Turnieju Nadziei Olimpijskich do lat 14. Judocy elbląskiej Tomity z Warszawy przywieźli dwa brązowe medale.

Judocy UKS Tomita Elbląg weekend spędzili na Turnieju Nadziei Olimpijskich, który odbywał się w Warszawie. Elblążanie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Zuzanna Sielska wywalczyła brązowy medal w wadze do 44 kilogramów; startowało 14 zawodniczek. Medal tego samego koloru do Elbląga przywiózł Kacper Bednarczuk rywalizujący w wadze do 42 kilogramów (20 zawodników).

Dziewiąte miejsce w wadze w wadze do 46 kilogramów zajął Igor Łutaj.