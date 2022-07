Najbliższe atrakcje na wakacje

Wakacje z MOSiR-em trwają w najlepsze. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z naszymi propozycjami na najbliższe dni. Udział we wszystkich wakacyjnych imprezach jest bezpłatny.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy – festyn (poniedziałek, 25 lipca)

Przed nami kolejna tego lata impreza rodzinna. W poniedziałek w godzinach 16:00-19:00, na Torze Kalbar odbędzie się festyn z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy. Będzie to idealna okazja, aby promować wśród mieszkańców bezpieczne poruszanie się na drodze. Wśród atrakcji znajdziemy m.in.: dmuchane zjeżdżalnie, pokaz sprzętu służb mundurowych, paintball, bubble football oraz elektryczne rowery.

Spacery z leśnikiem (wtorek, 26 lipca)

Czas na dawkę leśnej edukacji. Wspólnie z uczestnikami wybierzemy się w głąb Bażantarni i poznamy jej tajemnice, dzięki fachowemu komentarzowi leśnika. Podróż rozpocznie się o godzinie 17:00 z siedziby Nadleśnictwa przy ul. Marymonckiej 5.

Hulaj-Nóżka (sobota, 30 lipca)

Wszystkie dzieci, które lubią jeździć na rowerkach biegowych i hulajnogach - zapraszamy Was i Waszych rodziców na wyjątkową imprezę. Kręćcie z nami kółeczka na Torze Kalbar, a otrzymacie pamiątkowe medale za udział w zawodach pełnych emocji. Startujemy o godzinie 11:00. Udział w zabawie jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy poprzez wypełnienie formularza Google.

Siatkarski turniej w Piastowie o Puchar Dyrektora MOSiR (niedziela, 31 lipca)

Prawdziwa gratka dla miłośników siatkówki plażowej. W ostatnim dniu lipca, od godziny 10:00 na boisku w Piastowie (teren IKS ATAK), odbędzie się pierwszy w tegoroczne wakacje Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR. Zgłoszenia, poprzez formularz, przyjmowane będą do czwartku, 28 lipca, do godz. 23:59. Ilość zespołów jest ograniczona (16 drużyn), a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Tor „Kalbar” (poniedziałek-niedziela)

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9:00 do 21:00.

Strefa gier i zabaw dla dzieci na lodowisku „Helena” (poniedziałek-piątek)

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 15:00, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku HELENA. Na miejscu czekają na Was stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś (poniedziałek, środa, piątek)

Trzy razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek) o 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Zajęcia na rolkach z Wikingami (czwartek, 28 lipca)

Wspólnie z UKS Wikingowie przeprowadzamy cykl wakacyjnych zajęć na torze „Kalbar”. Nauczycie się tam między innymi jazdy na rolkach oraz podstaw gry w hokeja. Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 17:00.