Najlepsi sportowcy i trenerzy 2019

W Ratuszu Staromiejskim prezydent Witold Wróblewski wręczył pamiątkowe statuetki najlepszym sportowcom i trenerom za rok 2019. W gronie nagrodzonych i wyróżnionych znalazło się 64 elbląskich zawodników i trenerów.

Uhonorowanie najlepszych sportowców odbywa się corocznie podczas Elbląskiego Święta Sportu. Niestety tegoroczne zostało odwołane z uwagi na epidemię. W związku z tym na początku kwietnia Prezydent uruchomił przyznane nagrody finansowe dla zawodników i szkoleniowców, a dziś już osobiście mógł pogratulować nagrodzonym i wyróżnionym sportowych sukcesów minionego roku.

- Mamy wiele powodów do dumy jeśli chodzi o sport. Nasi zawodnicy zdobywają najwyższe trofea w kraju na zawodach poza jego granicami. W sporcie młodzieżowym sklasyfikowani zostaliśmy w ubiegłym roku na 29 miejscu – to o 6 wyżej w stosunku do roku wcześniejszego. To nie robi się samo. Jest to zasługa zawodników, trenerów, działaczy i rodziców. W naszym mieście mamy bardzo zdolną młodzież i dobrą kadrę, która potrafi tę młodzież prowadzić. Raz jeszcze wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów – mówił Prezydent Witold Wróblewski.

Nagrody otrzymało 29 zawodników,

8 trenerów oraz Akademia Piłkarska OLIMPII. Wyróżnionych natomiast zostało 16 sportowców i 10 szkoleniowców.

Szczegółowe informacje i listy nagrodzonych