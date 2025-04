Najlepsi triathloniści zawitają do Elbląga

5 lipca 2025 Elbląg stanie się areną zmagań najlepszych triathlonistów z czołowych europejskich klubów. Tego dnia około 40 czteroosobowych drużyn powalczy o tytuły klubowych mistrzów Europy w kategoriach Junior i Elita.

Zawody odbędą się w widowiskowej formule sztafet mieszanych. Każdy z czterech członków drużyny pokona kolejno trzy konkurencje: 300 m pływania, 5 km jazdy na rowerze oraz 1,7 km biegu. Dynamiczny charakter rywalizacji oraz wysoki poziom sportowy sprawią, że będzie to jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń sportowych w Elblągu.

– Elbląg, słynący ze swojej gościnności i malowniczych tras poprowadzonych w samym jego sercu - nad rzeką przy Bulwarze Zygmunta Augusta i po wciąż piękniejącym Starym Mieście - jest idealnym miejscem do rozegrania tych prestiżowych zawodów. Europejska Federacja Triathlonu, przyznając nam organizację Mistrzostw Europy, doceniła fakt, że Elbląg od dziewięciu lat jest gospodarzem jednego z etapów największego i najstarszego w Polsce cyklu zawodów triathlonowych – Garmin Triathlon Tour, który co roku przyciąga ponad 500 uczestników z całego kraju. Mamy nadzieję, że wydarzenie zgromadzi najlepszych europejskich triathlonistów oraz wielu kibiców, którzy będą mogli dopingować swoich faworytów w niezwykłej scenerii miasta – mówi Tomasz Kowalski, dyrektor imprezy.

Klubowe Mistrzostwa Europy Sztafet w Triathlonie to nie tylko wielkie sportowe emocje, ale także doskonała okazja do promocji Elbląga na arenie międzynarodowej. Jest to również świetny sposób na upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu oraz propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Elbląga.

Zapraszamy do kibicowania i śledzenia zmagań najlepszych drużyn Europy już 5 lipca 2025 roku w Elblągu! A po zmaganiach najlepszych zawodników Europy wszystkich aktywnych elblążan zapraszamy do udziału w zawodach pływackich Aquaspeed Open Water Series (sobota, 5 lipca) oraz w zawodach triathlonowych rozgrywanych w ramach Garmin Triathlon Tour (niedziela, 6 lipca).