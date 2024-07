Nasi na igrzyskach. Sprawdź, kiedy im kibicować!

Joanna Wołosz, Aleksandra Szczygłowska, Iga Baumgart-Witan, Przemysław Zamojski i Przemysław Korsak - to pięcioro sportowców, związanych z Elblągiem, którzy będą reprezentować Polskę na rozpoczynających się w piątek Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Sprawdźcie, kiedy będzie można oglądać ich starty i im kibicować!

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia. Polska reprezentacja będzie liczyć 211 sportowców, po raz pierwszy w historii więcej kobiet (113) niż mężczyzn (98). Wszyscy złożyli już ślubowanie, niektórzy z nich już trenują w Paryżu. Przypomnijmy, że na igrzyska pojedzie pięcioro sportowców, związanych z Elblągiem. Siatkarki - Joanna Wołosz i Aleksandra Szczygłowska, kajakarz Przemysław Korsak (to dla całej trójki debiut w igrzyskach), koszykarz Przemysław Zamojski (po raz drugi na igrzyskach) i lekkoatletka Iga Baumgart-Witan (jej czwarte igrzyska). Kiedy będziemy mogli oglądać ich starty i im kibicować?

Przemysław Korsak

Kajakarz UKS Silvant Kajak Elbląg wywalczył start w Paryżu podczas majowych zawodów kwalifikacyjnych na Węgrzech, startując w dwójce na 500 m z Jakubem Stepunem z Krakowa. Korsak ma 25 lat, pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, od niedawna startuje w elbląskich barwach.

Przemysław Korsak wystartuje z Jakubem Stepunem w dwójce kajakowej na 500 m 6 sierpnia. O godz. 11.30 rozpoczną się eliminacje, tego samego dnia o godz. 14.30 zaplanowano ćwierćfinały.

Przemysław Zamojski

Elblążanin z urodzenia, to w naszym mieście zaczynał koszykarską karierę, podczas której zdobył 10 drużynowych tytułów mistrza Polski i wielokrotnie reprezentował nasz kraj w meczach międzynarodowych. W 2019 roku z reprezentacją Polski zdobył brązowy medal mistrzostw świata w koszykówce 3 na 3, był uczestnikiem igrzysk olimpijskich w Tokio (2021), kilka tygodni temu razem z kolegami w dramatycznych okolicznościach wywalczyli udział w IO w Paryżu. 38-latek znacznie pomógł też w tym sezonie koszykarzom Basketball Elbląg w awansie do 2. Ligi.

Przemysław Zamojski razem z Anitą Włodarczyk będzie chorążym polskiej reprezentacji. - To największy zaszczyt w mojej karierze i największa nobilitacja. Podzielam zdanie Anity, że klątwa chorążego mnie nie przeraża. Wszystko przed nami, a możliwość niesienia flagi dla polskiej ekipy to wielki zaszczyt. Wykonamy tę misję w 100 proc - zapewniał dziennikarzy.

Reprezentacja Polski w koszykówce 3 na 3 zmierzy się w pierwszym meczu (30 lipca, godz. 22.05) z gospodarzami, czyli Francją. Następnie czekają ją mecze przeciwko Stanom Zjednoczonym (31 lipca, godz. 22.35), Litwie (1 sierpnia godz. 13.35), Chinom (1 sierpnia, godz. 19.35), Holandii (2 sierpnia, 10.35), Serbii (2 sierpnia, 22.05) i Łotwie (4 sierpnia, godz. 18).

Joanna Wołosz i Aleksandra Szczygłowska

Obie siatkarki, wychowanki Truso Elbląg, zostały powołane do składu polskiej reprezentacji na igrzyska przez trenera Stefano Lavariniego.

Joanna Wołosz (34 lata) jest rozgrywającą i najbardziej utytułowaną polską siatkarką, na co dzień występującą we włoskiej lidze. Ze swoją drużyną triumfowała we wszystkich najważniejszych rozgrywkach na świecie – Lidze Mistrzyń i Klubowych Mistrzostwach Świata, w których trzykrotnie została uznana najlepszą rozgrywającą na świecie.

- Kiedy zaczęłam marzyć o występie w igrzyskach? Mając 10 lat, oglądałam transmisję z Sydney i pomyślałam: "Wow, ale fajnie byłoby się tam znaleźć w gronie sportowców i na takiej imprezie" - mówiła Joanna Wołosz w rozmowie z dziennikarzami w dniu złożenia ślubowania olimpijskiego. - Pamiętam, jak oglądałam ceremonię otwarcia igrzysk w Tokio i myślałam: "Znowu się nie udało". Udzieliły mi się wtedy emocje, bo byłyśmy blisko, ale ponownie skończyło się bez awansu. Cieszę się, że - może nie na koniec kariery, bo mam nadzieję, że jeszcze kilka lat pogram - jako doświadczona zawodniczka zdobyłam tę kwalifikację - dodała.

Aleksandra Szczygłowska (26 lat) jeszcze w 2016 roku broniła barw Orła Elbląg, walcząc o awans do I ligi. W 2017 roku została zawodniczką ekstraklasowych Budowlani Toruń. Od 2021 roku jest siatkarką zespołu KS Rysice Rzeszów, z którym wywalczyła dwa Super Puchary Polski, a także Puchar Polski. W 2022 roku po raz pierwszy została powołana do kadry narodowej, w której gra do dziś na pozycji libero.

Polskie siatkarki czekają najpierw pojedynki w grupie. Pierwszy już 28 lipca o godz. 13 przeciwko Japonii, następnie 31 lipca o godz. 21 rywalem będzie Kenia, 4 sierpnia (godz. 21) - Brazylia. Dwa najlepsze zespoły przechodzą dalej.

Iga Baumgart-Witan

Znana również pod przydomkiem „Iga co śmiga”. Z Elblągiem związała się kilka lat temu, gdy jej mąż Andrzej Witan został bramkarzem Olimpii Elbląg. Panią Igę można czasami spotkać – gdy nie ma zgrupowań lub zawodów - podczas treningów na tartanie na Saperów. W tym roku była także ambasadorką Elbląskiego Biegu Piekarczyka, a w igrzyskach olimpijskich w Paryżu ma wystartować w sztafecie mieszanej 4 razy 400 m.

- Kawał historii… 12 pięknych lat i jadę na swoje kolejne Igrzyska Olimpijskie. Rozpiera mnie duma, ah tak wielka, że nawet nie macie pojęcia. Chcę sparafrazować moją koleżankę z bieżni, która napisała, że tylko 0,000125% planety dostanie się na Igrzyska i ja jestem jedną z tych osób! Niesamowite uczucie, jak bardzo warto było każdego dnia wspinać się na wyżyny swoich możliwości! - napisała Iga Bauumgart-Witan w swoich mediach społecznościowych.

Starty sztafet mieszanych 4 razy 400 m odbędą się 2 sierpnia (eliminacje od godz. 19.10). Finał zaplanowano 3 sierpnia o godz. 20.55.

Wszystkim sportowcom związanym z Elblągiem życzymy sukcesów na igrzyskach, a Czytelników portElu zachęcamy do trzymania kciuków i kibicowania!