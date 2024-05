Nasza, żółto-biało-niebieska, historia...

Medal za wicemistrzostwo Polski juniorów w piłce nożnej z 1989 r, dziennik trenera Aleksandra Grudzińskiego z 1960 r., z sezonu, w którym Olimpia Elbląg pierwszy raz weszła do III ligi. Do tego zdjęcia, puchary i inne pamiątki z 80-letniej historii Olimpii Elbląg. W budynku klubowym trwają przygotowania do otwarcia wystawy dokumentującej historię żółto-biało-niebieskich i klubu Oldboj Olimpia Elbląg. Zobacz zdjęcia.

2025 rok to nie będzie zwykły rok. Wówczas przypada 80. rocznica powstania najstarszego klubu w naszym mieście - Olimpii Elbląg. Przez dekady nie brakowało ważnych meczów, po których zachowały się puchary, medale, zdjęcia itp. artefakty żółto-biało-niebieskiej historii.

- Chcemy upamiętnić historię naszego klubu poprzez zebranie pamiątek z tych prawie 80 lat istnienia Olimpii. Będą one zaprezentowane na wystawie, która będzie się mieścić w jednym z pomieszczeń w budynku klubowym - wyjaśnia Dariusz Kaczmarczyk, wiceprezes ZKS Olimpia Elbląg. - Skupiamy się na historii piłki nożnej w Olimpii.

Prace trwają. Przede wszystkim trzeba znaleźć pamiątki z dawnych czasów: puchary, zdjęcia, wszystko co ma jakiś związek z piłkarską historią najstarszego klubu w Elblągu. - Każdy z nas przeżył w tym klubie chwile lepsze i gorsze. Chcemy pokazać to innym ludziom, którzy będą mogli przyjść do klubu i tę historię zobaczyć. Począwszy od pierwszego roku istnienia Olimpii do dziś. Mamy jakieś pamiątki, puchary, zdjęcia, medale. Będą one zaprezentowane na wystawie - wyjaśnia Janusz Buczkowski, stojący na czele Rady Drużyny Oldboj Olimpia Elbląg.

- Mogłoby się wydawać, że tych pamiątek będzie dużo, że nie będziemy mieli ich gdzie pomieścić. Tymczasem, okazało się, że to nieprawda. Szukaliśmy artefaktów, to co udało się znaleźć, chcemy tu pokazać - dodaje Lech Strembski z Oldboj Olimpia Elbląg.

fot. Anna Dembińska

Wystawa ma pokazywać piłkarską historię Olimpii Elbląg, która w przyszłym roku będzie obchodzić 80. urodziny oraz historię klubu Oldboj Olimpia Elbląg zrzeszającego byłych zawodników, trenerów i działaczy Olimpii. Oldboje w tym roku obchodzą 32. urodziny (klub powstał w 1992 r. z inicjatywy Stanisława Fijarczyka). Jednym z celów klubu jest właśnie stworzenie wystawy dokumentującej dzieje Olimpii.

Do tej pory udało się znaleźć kilkadziesiąt zdjęć zespołu. Szczególne wrażenie robią zdjęcia z lat 40. Na wystawie są m. in. dziennik trenera Aleksandra Grudzińskiego z wiosny 1960 r., w którym przedstawiono historię pierwszego awansu żółto-biało-niebieskich do ówczesnej III ligi. Nie mogło zabraknąć medalu (ten na wystawie jest własnością Lecha Strembskiego) z największego sukcesu żółto-biało-niebieskich piłkarzy - wicemistrzostwa Polski juniorów zdobytych w 1989 r. Na swoje miejsce czeka sztandar Olimpii. Działacze po cichu marzą o nowym sztandarze na 80-lecie klubu.

- Chcielibyśmy zaapelować do osób posiadających jakiekolwiek pamiątki z blisko 80-letniej historii naszego klubu, o przyniesienie tych pamiątek do siedziby klubu. [ul. Agrykola 8 - przyp. SM] Pamiątki zostaną zaprezentowane na wystawie, tak aby wszyscy zainteresowani mogli poznać historię Olimpii - mówi Janusz Buczkowski.