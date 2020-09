Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci

Już w najbliższy wtorek i środę odbędą się spotkania organizacyjne, które rozpoczną następny sezon nauki pływania dla dzieci realizowanej w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em.

Zajęcia organizacyjne odbędą się w dniach 8 września (wtorek) od godz. 17 do 19 oraz 9 września (środa) w godz. 18.00 – 19.30. Podczas zajęć dzieci będą wchodziły do wody. W związku z pandemią wirusa COVID-19 spotkania te będą odbywały się w grupach co 30 minut. W celu ustalenia godziny zajęć należy skontaktować się z kasą Krytej Pływalni osobiście lub telefonicznie pod numer 55 625 63 90. Rodzice biorący udział w spotkaniu powinni przez cały czas poruszać się w maskach lub przyłbicach. Prosimy również pamiętać o zabraniu obuwia zmiennego (klapek). Zajęcia organizacyjne są bezpłatne.

Zajęcia przygotowane są z myślą o dzieciach powyżej 5 lat, które jeszcze nie pływają, jak też o tych, które już pływają, lecz chcą doszlifować swój styl pływania. Wiek uczestników oraz poziomy umiejętności to główne czynniki, którymi instruktorzy będą kierowali się przy podziale na konkretne grupy. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Cichy basen, a także mili i doświadczeni instruktorzy sprawią, że nauka będzie nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim bardziej skuteczna. Wielkim atutem, oprócz świetnych instruktorów, jest elastyczny system opłat. Każdy sam może zdecydować, ile razy w tygodniu dziecko będzie uczęszczało na zajęcia. Karnet na 8 wejść w miesiącu kosztuje 110 zł. Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia raz w tygodniu – karnet na 4 wejścia w miesiącu w cenie 75 zł. Serdecznie zapraszamy i przypominamy o konieczności ustalenia daty i godziny uczestniczenia w zajęciach organizacyjnych tel. 55 625 63 90.