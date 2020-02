Po 50-tce skoczyła w dal 5,30m, co było rekordem świata w tej kategorii wiekowej. Lekkoatletka, trenerka, nauczycielka. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Europy i świata weteranów. Dziś mija 5 lat od śmierci Marianny Biskup, którą wspominają mąż i koledzy.

- Była fantastyczną koleżanką, wspaniałym fachowcem, potrafiła sobie zjednać dzieci i młodzież, zarówno te słabsze jak i te wyróżniające się. W każdej chwili można było liczyć na nią jako koleżankę i nauczycielkę. Ja tylko mogę chwalić – tak Czesław Nagy, trener lekkiej atletyki w MKS Truso wspomina zmarłą 5 lat temu Mariannę Biskup.

Marianna Biskup była do historii Elbląga przeszła jako lekkoatletka oraz nauczycielka i trenerka. Swoje pierwsze kroki sportowe stawiała jednak... na łyżwach.

- Z tego co pamiętam w szkole wypatrzył ją jeden z „łowców talentów” i zaproponował treningi łyżwiarskie. Na pierwszy obóz sportowy w życiu pojechała do Zakopanego, właśnie na zgrupowanie łyżwiarskie. Ale była strasznym zmarzluchem. Chyba w okolicy piątej, szóstej klasy podstawówki przestawiła się na lekką atletykę – mówił Ryszard Białkowski, mąż Marianny.

- Nazywaliśmy ją Marynia. Znaliśmy się z podwórka, była moją sąsiadką. Pamiętam, były wówczas modne słomiane maty, na których przyczepiało się różnego rodzaju pamiątki. U Maryni to były medale, dyplomy z zawodów. Trochę zazdrościłem i zastanawiałem się, czy ja też kiedyś będę miał co przypiąć do swojej maty – dodał Stanisław Puta, dziś dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu.

Startowała w wielu zawodach, ale największe sukcesy odnosiła na zawodach weteranów. Nie zawiesiła „butów na kołku”, tak jakby miała poczucie niedosytu. Na pierwsze zawody weteranów pojechała do Poznania w 1997r.

- Namówiła ją koleżanka, Gosia Dudek. Skoczyła w dal 5,44m, wzwyż ponad 1,5m. i była zdziwiona, że w jej wieku można osiągać takie wyniki. Bardziej doświadczeni weterani sugerowali start na zawodach międzynarodowych, ale najpierw chciała się sprawdzić na krajowym podwórku. Potem była kontuzja, skręcenie nogi, które ją na dwa lata wyeliminowało ze startów. Ale wróciła – wspominał Ryszard Biskup.

- Wzór do naśladowania. Niejedna młoda dziewczyna nie dałaby rady osiągać takie wyniki, jakie Marynia uzyskiwała w zawodach weteranów – dodał Stanisław Puta. - A to przecież mozolna praca daje takie efekty, którymi Elbląg powinien się szczycić.

Na międzynarodowe zawody weteranów zaczęła jeździć w 2004r. I przez osiem lat z każdego wyjazdu przywoziła medal. Zaczęło się od srebra w trójskoku i brązu w skoku w dal na I Halowych Mistrzostwach Świata Weteranów Lekkiej Atletyki w Sindelfingen (Niemcy) w 2004r. W całej karierze „weterańskiej” zdobyła 15 złotych, 10 srebrnych i 14 brązowych medali mistrzostw Europy i świata w takich konkurencjach jak trójskok, skok w dal, skok wzwyż i... sztafecie 4x 100 m. Ustanowiła też dwa rekordy w skoku w dal: Europy: w kategorii W45 (kobiety pow. 45 lat) – 5,38m w na Halowych Mistrzostwach Europy w Anconie w 2009r., i świata w kategorii W50 (kobiety pow. 50 lat) – 5,30m. na otwartym stadionie w Białymstoku w 2012r.

- Ona tym żyła. Na bieżąco analizowała co się w sporcie weteranów dzieje: starty wyniki, zawody. Rok, dwa lata wcześniej zastanawiała się skąd wziąć pieniądze na starty, czy pojedziemy we dwójkę, czy pojedzie sama – wspominał Ryszard Biskup.

Ważną rolę odegrała też jako nauczycielka.

- Życie dzieliła pomiędzy dom, sport i szkołę. Bardzo dużo młodzieży przewijało się przez nasz dom, w przytłaczającej większości dziewczyny. Potrafiła pogadać na różne tematy, doradzić. Wyganiały mnie z pokoju, mówiąc, że teraz będą mówić o damskich sprawach – mówił Ryszard Biskup. - Umiała do nich dotrzeć, także do tych z problemami.

- Marynia potrafiła podejść do każdego ucznia zarówno lepszego, jak i gorszego. Wytłumaczyć, pokazać, nauczyć. Uczeń szedł na te zajęcia z przyjemnością. – mówił Czesław Nagy.

- Miała olbrzymią charyzmę. Potrafiła zarażać dzieci lekką atletyką i wręcz je pociągać za sobą. Była drugą matką dla swoich zawodników – dodał Stanisław Puta.

Co pozostało po Mariannie Biskup? Puchary, medale, wspomnienia. Ciekawą inicjatywę wymyślił Ryszard Biskup, mąż zmarłej trenerki. Jej puchary otrzymają zwycięzcy lekkoatletycznych zawodów, które odbędą się w Elblągu w poniedziałek. Truso chciałoby też zorganizować mityng lekkoatletyczny im. Marianny Biskup, ale... nie ma gdzie, bo w Elblągu nie ma pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego. Stadion w byłym „miasteczku szkolnym” przy ul. Saperów ma 333 m, co uniemożliwia rozgrywanie poważniejszych zawodów. Mąż Marianny Biskup własnym staraniem wydał arkusik znaczków pocztowych z wizerunkiem żony.

Marianna Biskup ur. 13 sierpnia 1961r. w Jerutach (ob. gm. Świętajno, powiat Szczytno, woj. warmińsko – mazurskie), zm. 16 lutego 2015r. w Elblągu. Lekkoatletka, zawodniczka Startu Elbląg, trenerka lekkiej atletyki w Truso Elbląg, nauczycielka wychowania fizycznego. Wielokrotna mistrzyni Polski, Europy i świata w zawodach weteranów. Rekordzistka świata i Europy weteranów w skoku w dal.