Neonowa zumba rozświetli andrzejkowy parkiet

Taneczne rytmy, kolorowe stylizacje i mnóstwo pozytywnej energii! Już w czwartek, 26 listopada, zapraszamy na wyjątkową odsłonę zumby, która wprowadzi uczestników w andrzejkowy klimat. Tego dnia sala fitness na Lodowisku Helena wypełni się muzyką, intensywnymi kolorami i taneczną energią. Szykuje się solidna dawka ruchu i dobrej zabawy w neonowym stylu!

Tym razem stawiamy na neony! Intensywny róż, soczysta zieleń, jaskrawy żółty i pomarańczowy. Im więcej kolorów, tym lepiej! Fluorescencyjne koszulki, kolorowe legginsy, opaski i odblaskowe dodatki doskonale wpiszą się w klimat wydarzenia. Puśćcie wodze fantazji i postawcie na wyraziste stylizacje, które dodadzą jeszcze więcej energii wspólnemu treningowi!

Zajęcia odbędą się o godz. 19:00 i 20:00 w sali fitness na Lodowisku Helena w Elblągu. Udział w wydarzeniu odbywa się w ramach zajęć „Aktywuj się”. Koszt jednorazowego wejścia wynosi 22 zł, a z Kartą Mieszkańca „wElblągu” 20 zł. Bilety można kupić bezpośrednio przed zajęciami w kasie Lodowiska Helena.

Co roku zaskakujecie nas swoimi pomysłowymi przebraniami, dlatego liczymy, że i tym razem nie zabraknie kreatywności! Przygotujcie swoje najbardziej kolorowe stylizacje i dajcie się porwać muzyce. Tym razem liczy się nie tylko taneczna energia, ale też odrobina neonowego szaleństwa!