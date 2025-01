Nie dla zwolnień z wychowania fizycznego

Takie tabliczki jak ta na zdjęciu obok nie wpływają pozytywnie na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. I to często na szkolnej lekcji wychowania fizycznego uczniowie mają największą szansę pobiegać, poskakać, jednym słowem być aktywnym fizycznie. W Elblągu po raz 10. odbędzie się akcja „Stop zwolnieniom z wf“

- To bardzo szerokie działanie, które trzeba w Polsce rozwinąć. Przede wszystkim zwiększyć znaczenie wychowania fizycznego w szkole. Kiedy ja chodziłem do szkoły to wf nie był ważnym przedmiotem - mówił Waldemar Legień, dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich w judo na dzisiejszej (3 stycznia) konferencji prasowej. wpłynąć na rodziców. - Trzeba też wpłynąć na rodziców, którzy często poddają się manipulacjom dzieci. Mamy różne dzieci: sprawniejsze i mniej sprawne. Te sprawniejsze same dążą do tego, aby uprawiać sport.

W tym roku elbląska akcja „Stop zwolnieniom z wf“ będzie miała szerszy zakres. we wtorek (7 stycznia) w Hali Sportowo - Widowiskowej Waldemar Legień poprowadzi pokazową lekcję wychowania fizycznego W Ratuszu Staromiejskim odbędą się panele dotyczące roli wychowania fizycznego. Więcej o wtorkowych wydarzeniach przeczytasz tutaj.

fot. Anna Dembińska

- Będziemy mogli dyskutować o tym, jak akcję „Stop zwolnieniom z wf“ można bardziej rozpropagować, jak sport jest ważny dla dzieci i dorosłych - mówił Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga.

- Na przestrzeni lat widać coraz większą świadomość rodziców. Zwolnienia z wf się zdarzają, ale nie jest to już tak masowa skala jak to było przed laty. Renesans zajęć wychowania fizycznego nastąpił po okresie pandemii. Owocem akcji „Stop zwolnieniom z wf“ jest fakt, że nauczyciele wf z większą pieczołowitością przyglądają się uczniom. Jest też większa indywidualizacja jeżeli chodzi o zajęcia z wychowania fizycznego - wyjaśniała Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Sportu w elbląskim ratuszu. - Trzeba dostosować program do każdego dziecka i ta świadomość jest bardzo duża wśród nauczycieli wychowania fizycznego. My i dyrektorzy szkół pilnujemy, aby nie było sytuacji, kiedy nauczyciel rzuca piłkę i mówi „grajcie“.

Przed dzisiejszym briefingiem zapytaliśmy kilkunastu uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, co im przeszkadza w lekcjach wychowania fizycznego? Z odpowiedzi można wysnuć wniosek, że lekcje są nieciekawe, brak jest możliwości umycia się po lekcjach, brak jest możliwości wyboru aktywności fizycznej. Uczniowie liceum zasugerowali rozwiązanie znane ze studiów, w którym mogliby samodzielnie wybierać rodzaj aktywności fizycznej. - Uczniowie jedną godzinę wychowania fizycznego mogą realizować w ramach klubu sportowego. W szkole podstawowej mają trzy godziny zajęć w szkole, a jedną mogą realizować w ramach zajęć klubowych. Taka możliwość jest i o tym wiedzą wychowawcy klas. Co do wyboru przez ucznia rodzaju zajęć sportowych, to wychowanie fizyczne jest przedmiotem szkolnym. Tak jak w każdym przedmiocie szkolnym jest podstawa programowa, która określa zasób umiejętności, sprawności, działań, ćwiczeń. Te działania powinny zostać zrealizowane - wyjaśniała Małgorzata Sowicka. - W klubie dziecko powinno rozwijać swoje zainteresowania i to jest miejsce, gdzie może wybrać formę aktywności. Mamy coraz więcej klubów w Elblągu. Naszym głównym celem jest to, aby dzieci uczestniczyły w lekcjach , nie korzystały ze zwolnień lekarskich.

Warto przy okazji wspomnieć, że w Elblągu funkcjonuje pozalekcyjny system SKS-ów, gdzie chętni uczniowie mają okazję poruszać się.