Niespodziewana porażka elblążan

Szczypiorniści KPR Elbląg w 4. serii gier I-ligowych rozgrywek udali się do Kwidzyna, by tam zmierzyć się z młodymi graczami SMS ZPRP II. Po słabym spotkaniu, podopieczni Damiana Malandy musieli pogodzić się z porażką 23:26.

Elbląscy piłkarze ręczni źle rozpoczęli sezon 2021/2002. W meczu inaugurującym rozgrywki mieli duże szanse by wywalczyć komplet punktów, niestety z Olsztyna wrócili z zaledwie jednym oczkiem. W kolejnej potyczce, tym razem rozgrywanej przed własnymi kibicami, przegrali dość wysoko z Tytanami Wejherowo. Nadzieja na wygraną w trzecim starciu była niewielka, bowiem mierzyli się w Koszalinie z dużo bardziej doświadczoną Gwardią. Z kolei 4. kolejka miała w końcu zakończyć się zwycięstwem, bowiem ich rywalem byli bardzo młodzi gracze z SMS ZPRP Kwidzyn II. Elblążanie przystępowali do rywalizacji w Kwidzynie z jednym punktem na koncie, gospodarz natomiast do tej pory nie wywalczył ani jednego. Wydawało się, że w Kwidzynie nastąpi przełamanie, jednak boisko zweryfikowało możliwości KPR.

Co prawda pierwsze dwie bramki padły z rąk przyjezdnych, jednak kwidzynianie doprowadzili do wyrównania, by w 12. minucie wyjść na prowadzenie 4:3. Obie kipy miały spore problemy ze skutecznością, kilkom interwencjami popisali się też bramkarze jednej i drugiej drużyny. Trener KPR bardzo szybko poprosił o pierwszą przerwę, jednak rozmowa z zawodnikami na niewiele się zdała. Mecz miał bardzo wyrównany przebieg, wielokrotnie na tablicy wyników widniał remis. W drugiej części pierwszej połowy częściej swoje akcje kończyli miejscowi gracze, którym udało się odskoczyć na dwa gole. Gospodarze popełniali sporo błędów, jednak elblążanie nie potrafili tego wykorzystać i schodzili na przerwę z bagażem dwóch bramek (12:14).

Przyjezdni fatalnie rozpoczęli drugą połowę spotkania. Nie wykorzystali rzutu karnego, mylili się przy podaniach, a kwidzynianie powiększyli prowadzenie do pięciu trafień (17:12). W końcu, w 35. minucie do siatki trafił Kacper Reseman, który był także autorem dwóch kolejnych goli dla KPR. Elblążanom nie szło w tym meczu, jednym z jaśniejszych punktów była właśnie gra ze wspomnianym kołowym. Młodzi zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego utrzymywali niewielki dystans. W końcu przyjezdnym udało się doprowadzić do remisu po 20 w 48. minucie. Niestety podopieczni Damiana Malandy nie poszli za ciosem. Trzy z rzędu gole miejscowych graczy praktycznie rozstrzygnęły losy tego meczu. Kilka obron zanotowała Mateusz Plak, jednak jego koledzy byli nieskuteczni w ataku. KPR Elbląg przegrał z SMS ZPRP Kwidzyn II 23:26, ponosząc tym samym czwartą porażkę w sezonie 2021/2022.

SMS ZPRP Kwidzyn II - KPR Elbląg 26:23 (14:12)

KPR: Jaworski, Plak M. - Reseman 8, Sparzak 7, Nowakowski 4, Załuski 2, Latarski 2, Sowiński, Maśłowski, Bartkowski, Robak, Tatar, Solecki, Sucharski, Heyda, Plak P.

Kolejne spotkanie elblążanie zagrają przed własną publicznością 23 października z SKF KPR Sparta Oborniki.

