Nocny Turniej Koszykówki 3x3 w Elblągu

Wieczorna rywalizacja, światła reflektorów, sportowe emocje i koszykówka w wyjątkowej atmosferze – tak zapowiada się Nocny Turniej w Koszykówkę 3x3, który odbędzie się w środę, 23 lipca, o godz. 21:00 na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu.

To wydarzenie, organizowane wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Energa Basketball Elbląg, to propozycja dla wszystkich miłośników ulicznej koszykówki i niecodziennej rywalizacji. Gra toczyć się będzie w wyjątkowych okolicznościach – przy zachodzącym słońcu i w blasku wieczornego oświetlenia. Udział w turnieju mogą wziąć zawodnicy od 14. roku życia. Zapisy odbywać się będą na miejscu – w biurze zawodów, 30 minut przed startem, czyli od godz. 20:30. Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja, wystarczy zebrać drużynę i pojawić się na Orliku. Na wszystkich uczestników czekają słodkie upominki, a trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki i medale. To doskonała okazja, by sprawdzić się w sportowej rywalizacji i spędzić aktywnie letni wieczór w gronie pasjonatów koszykówki. Do zobaczenia!