Nowa kajakarka w Silvancie

Julia Piasecka, wychowanka Copal Trzcianka od nadchodzącego sezonu będzie reprezentowała barwy Silvantu Kajak Elbląg. Nowa kajakarka elbląskiego klubu ma na swoim koncie brązowy medal Turnieju Nadziei Olimpijskich oraz medale Mistrzostw Polski.

Nowa zawodniczka elbląskiego klubu to zdobywczyni brązowego medalu na ubiegłorocznych Regatach Nadziei Olimpijskich w czeskich Racicach. Na najniższym stopniu podium stanęła w olimpijskiej konkurencji jedynek na 1000 metrów. W finale Julia Piasecka popłynęła w czasie 4,08,156 minuty ulegając tylko Czeszce Barborze Janotovej i Węgierce Vivien Lesko. Na 500 metrów była piąta ( 1,58,108 minuty), na 200 metrów – szósta ( 44,942 sekundy).

W 2025 roku dwa razy płynęła w f9inałach A na Mistrzostwach Świata Juniorów w portugalskim Montemor – o – Velho. . W dwójce na 500 metrów (z Mają Łuczak w kajaku) Julia Piasecka zajęła 6. miejsce na MŚJ. Czas: 1,54,14 minuty, do pierwszych Niemek Polki straciły 4,92 sekundy. W czwórce na 500 metrów polska osada w składzie Julia Piasecka, Natalia Skowrońska, Maja Łuczak i Natalia Gruca uplasowała się na ósmym miejscu. W finale Polski popłynęły w czasie 1,46,96 minuty.

Mistrzostwa Europy Juniorów? Również dwa finały A. Siódme miejsce w jedynce na 500 metrów z czasem 2,00,548 minuty oraz piąta pozycja w czwórce (Julia Piasecka, Wiktoria Loba, Maja Łuczak i Natalia Skowrońska) na tym samym dystansie. Polki dystans przepłynęły w finale w czasie 1,41,162 minuty.

To tylko najważniejsze sukcesy nowej elbląskiej kajakarki z ubiegłego roku. Tegoroczne poważne ściganie rozpocznie się w ostatni weekend kwietnia (24 – 26 kwietnia) w Wałczu podczas Ogólnopolskich Wiosennych Regat Konsultacyjnych i I Pucharów Polski.