Nowy Rok, Nowe Wyzwanie – Naucz się Tańczyć w Centrum Tańca „Promyk” w Elblągu!

Początek roku 2025 to doskonały moment, by wprowadzić do swojego życia nowe pasje i wyzwania. Co powiesz na taniec? To nie tylko świetna zabawa, ale także sposób na poprawę kondycji, zdrowia psychicznego i nawiązanie nowych znajomości. Taniec redukuje stres, rozwija koordynację i buduje pewność siebie – a do tego jest fantastyczną formą spędzania czasu.

Centrum Tańca "Promyk" w Elblągu zaprasza na szeroką gamę kursów tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy pomogą Ci odkryć radość tańczenia, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy już masz taneczne doświadczenie. Oferta dla dzieci i młodzieży 1. Dziecięca Akademia Tańca (dla 5-6 latków) Są to zajęcia wprowadzające do tańca towarzyskiego, nowoczesnego i polki. Dzieci odkryją rytmy, które pasują do ich temperamentu. Koszt: 60 zł/miesiąc Terminy: ◦ Wtorek: 16:30-17:30 (Centrum Tańca "Promyk" w Elblągu) ◦ Sobota: 11:00-12:00 (Centrum Tańca "Promyk" w Elblągu) 2. Taniec sportowy dla dzieci i młodzieży (od 7 lat) Zajęcia z tańca towarzyskiego, przygotowujące do rywalizacji sportowej. Dzieci uczą się dyscypliny, cierpliwości i biorą udział w zawodach. Terminy: ◦ Soboty i Niedziele: 10:00-11:30 (CSE „Światowid” w Elblągu) 3. Taniec jazzowy (od 10 lat) Połączenie baletu, tańca współczesnego i akrobatyki. Szybkie, dynamiczne ruchy poprawiają elastyczność i siłę mięśni. Termin: ◦ Środa: 17:30-19:00 (CSE „Światowid” w Elblągu) 4. Taniec współczesny (od 10 lat) W tańcu współczesnym liczą się emocje, a nie sztywne zasady. Tancerz opowiada historię przez ruch i technikę. Termin: ◦ Środa: 16:00-17:30 (CSE „Światowid” w Elblągu) Oferta dla dorosłych 1. Caribbean Dances solo Salsy, merengue, bachata – taniec w rytmach Karaibów to idealny sposób na poprawę kondycji i świetną zabawę. Termin: ◦ Piątek: 19:00-20:00 (CSE „Światowid” w Elblągu) 2. Caribbean Dances pary Zajęcia dla par, które chcą poczuć gorące rytmy Karaibów. Salsa, bachata i inne tańce latynoamerykańskie. Termin: ◦ Piątek: 20:00-21:00 (CSE „Światowid” w Elblągu) 3. Lady Latino (grupa początkująca) Idealny kurs dla pań, które chcą nauczyć się kroków samby, salsy, cha-chy, jive’a, bachaty i merengue. Zajęcia w luźnej atmosferze, gdzie każda lekcja to nowy układ taneczny. Terminy: ◦ Wtorek i Czwartek: 18:30-19:30 (CSE „Światowid” w Elblągu) 4. Sport Latino (dla osób nastawionych na turnieje) Zajęcia dla osób, które chcą rywalizować w tańcach latynoamerykańskich. Praca nad techniką i przygotowanie do zawodów. Termin: ◦ Piątek: 20:00-21:30 (CSE „Światowid” w Elblągu) Nowy Kurs dla Dorosłych od 5 stycznia – Taniec Towarzyski w Parach! Nowy rok to idealny czas na realizację postanowień. Centrum Tańca "Promyk" zaprasza do nowej grupy tańca towarzyskiego, która startuje 5 stycznia. To kurs przeznaczony dla dorosłych, którzy chcą nauczyć się tańczyć w parach. Możesz przyjść ze swoim partnerem, ale nie musisz – zapraszamy także singli i osoby, które chcą tańczyć z przyjaciółmi czy rodziną. Wspaniała atmosfera, energiczne rytmy i profesjonalni instruktorzy – to przepis na udany początek roku! Termin: • Niedziela: 18:30-20:00 (Centrum Tańca "Promyk" w Elblągu) • Koszt: 100 zł/osoba miesięcznie • Zapisy: Pod numerem telefonu 609-977-220 Rozpocznij swoją taneczną przygodę w 2025 roku! Zapisz się na kursy w Centrum Tańca "Promyk" i poczuj, jak taniec może zmienić Twoje życie! Więcej informacji na stronie: promyk.elblag.pl .

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"