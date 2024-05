Nowy sezon elbląskich lekkoatletów rozpoczęty z sukcesami

W minioną sobotę, 18 maja, w stolicy polskiej lekkoatletyki masters w Toruniu, odbyły się XXI Mistrzostwa Polski w Rzutach Lekkoatletycznych.

Fot. nadesłana

W tym roku w zawodach wystartowało dokładnie 100 najlepszych polskich lekkoatletów z całego kraju. Nie zabrakło też przedstawicieli Elbląga.

Wśród mężczyzn Elbląg reprezentowali Marek Oziemkiewicz, młody, obiecujący lekkoatleta masters oraz Mirosław Puta, startujący w zawodach masters już od prawie 25 lat. Marek Oziemkiewicz, startując we wszystkich 10 konkurencjach i zdobywając 8 medali (2 złote, 1 srebrny i 5 brązowych), był najwszechstronniejszym zawodnikiem Mistrzostw Polski. Drugi z naszych reprezentantów, zazwyczaj startujący również we wszystkich konkurencjach, tym razem ze względów zdrowotnych mógł wystartować tylko w czterech. Jego występ zakończył się miłą niespodzianką, gdyż Mirosław Puta, po dłuższej przerwie zdrowotnej, zdobył 3 złote i 1 srebrny medal. W sumie nasi zawodnicy, rywalizując z kilkudziesięcioma przeciwnikami z całej Polski, zdobyli 12 medali.

Najbliższym ważnym wydarzeniem związanym z lekkoatletyką masters będą rozegrane 22 czerwca 32. Mistrzostwa Polski w Wielobojach Rzutowych, które odbędą się w Toruniu. Natomiast już 6 lipca zapraszamy do Włocławka na 34. Mistrzostwa Polski Masters w lekkiej atletyce w pełnej gamie konkurencji.

Minimalny wiek pozwalający na udział w tego typu zawodach to ukończone 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn w dniu zawodów. Górna granica wieku jest oczywiście nieograniczona. Kategorie wiekowe są co pięć lat. Pozostaje więc jeszcze trochę czasu na przygotowania, dlatego już dziś serdecznie zapraszamy pasjonatów lekkiej atletyki do reprezentowania Elbląga w tej coraz popularniejszej formie sprawdzania swoich umiejętności.