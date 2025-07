Nowy tydzień, nowe propozycje od MOSiR

Sportowe lato w pełni! W nadchodzącym tygodniu MOSiR Elbląg zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny na pełne energii bezpłatne wydarzenia rekreacyjne – od streetballa i rolek, przez hulajnogi i pływanie, aż po rowerowe i kajakowe wyprawy. Sprawdź, gdzie i kiedy warto się pojawić, by aktywnie i radośnie spędzić wakacyjny czas!

Streetball Junior (14 lipca, 16:00, SP nr 11)

Wspólnie z Energa Basketball Elbląg zapraszamy dzieci i młodzież do 15 roku życia na pierwszy w historii turniej w koszykówkę 3x3. Rywalizacja będzie podzielona na dwie kategorie wiekowe: dzieci do 12 roku życia oraz młodzież w wieku od 13 do 15 lat. Udział jest bezpłatny, a dla 3 najlepszych drużyn w każdej kategorii przygotowane będą medale. Zapisy w biurze zawodów 30 minut przed rozpoczęciem turnieju.

Hulaj-Nóżka (15 lipca, 17:00, Tor Kalbar)

We wtorek na Kalbarze będziemy przyglądać się i dopingować małym miłośnikom jazdy na rowerkach biegowych i hulajnogach. Limit uczestników został osiągnięty w ekspresowym tempie, a zapisy w dniu imprezy będą możliwe wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.

Zawody na rolkach (16 lipca, 17:00, Rolkowisko ul. Karowa)

Na rolkowisku, przy współpracy z UKS Wikingowie, przygotujemy dla Was specjalny tor przeszkód, który będzie wymagał nie lada sprytu by go sprawnie pokonać. Przed rozpoczęciem zawodów, każdy uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z torem i przećwiczenia pokonywania przeszkód, tak aby jak najlepiej poradzić sobie podczas części oficjalnej. Za udział w zabawie każdy uczestnik otrzyma słodki upominek.

Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży (17 lipca, 10:00, CRW Dolinka)

W czwartek zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6–15 lat do udziału w wakacyjnych zawodach pływackich na Dolince. Styl dowolny, bez pomiaru czasu – liczy się ruch i dobra zabawa! Na każdego uczestnika czeka medal, a po zakończeniu rywalizacji możliwość bezpłatnego korzystania ze strefy rekreacyjnej. Obowiązują wcześniejsze zapisy – limit wynosi 100 osób.

Wycieczka kajakowa (17 lipca, 17:00, ul. Radomska 5)

W czwartek wspólnie z PTTK zapraszamy na bezpłatną wycieczkę kajakową po rzece Elbląg. Start o godz. 17:00 z przystani MOSiR przy ul. Radomskiej 5. Zapisy tylko w parach, liczba miejsc ograniczona. Udział osób niepełnoletnich możliwy wyłącznie pod opieką dorosłych. Link do formularza ukaże się wkrótce.

Sportowy festyn z Ogrodami (19 lipca, 11:00, Centrum Handlowe Ogrody)

W sobotę zapraszamy na premierową odsłonę sportowego festynu przy Centrum Handlowym Ogrody. W programie dmuchane place zabaw, animacje oraz sportowe stacje aktywności dla najmłodszych. Będzie kolorowo, energicznie i rodzinnie – idealna okazja, by spędzić wakacyjny dzień w ruchu. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

Wycieczka rowerowa do Pasłęka (20 lipca, 10:00, Rondo im. Bitwy pod Grunwaldem)

W niedzielę wybierzemy się na wycieczkę rowerową do Pasłęka – to propozycja dla osób lubiących aktywny wypoczynek i rekreacyjne tempo. Start o godz. 10:00 z ronda im. Bitwy pod Grunwaldem, trasa będzie liczyć około 40 km w obie strony. Przewidziana jest dłuższa przerwa na miejscu, a tempo jazdy dostosujemy do grupy. Udział bezpłatny, kask obowiązkowy.

Gra miejska na Starówce (20 lipca, 12:00, Brama Targowa)

Na koniec tygodnia propozycja dla całych rodzin. Umowa jest taka - my rozdajemy mapy, a wy poszukujecie zaznaczonych na nich punktów i odpowiadacie na przypisane pytania. W nagrodę za komplet odpowiedzi przygotowaliśmy dla Was kilka niespodzianek. Do zobaczenia pod Bramą Targową!