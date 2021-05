O finał z Mamrami

Czwartoligowe Mamry Giżycko będą rywalem Concordii Elbląg w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Mecz odbędzie się 19 maja na stadionie w Giżycku.

Przypomnijmy: w środę Concordia Elbląg w Biskupcu Pomorskim pokonała miejscową Ossę 3:2 i awansowała do półfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Dziś w siedzibie Warmińsko -Mazurskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie par półfinałowych. Na rywala pomarańczowo – czarnych los wskazał Mamry Giżycko

Przeciwnik elblążan to obecny lider warmińsko – mazurskiej IV ligi. Zespół z Giżycka do tej pory wywalczył 63 punkty (20 zwycięstw, 3 remisy i 3 porażki). Bilans bramek: 96:34. Na wiceliderem – Mrągowią Mrągowo mają siedem punktów przewagi i są faworytem do awansu do III ligi.

Mamry Giżycko w drodze do półfinału pokonały kolejno MKS Ruciane – Nida 10:0, Vęgorię Węgorzewo 5:2, Tęczę Biskupiec 6:0, Śniardwy Orzysz 5:0 i Znicz Biała Piska 3:0.

W drugiej parze półfinałowej Olimpia Olsztynek podejmie GKS Wikielec. Mecze półfinałowe zaplanowano na 19 maja.