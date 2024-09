Odkryj radość z ruchu

Szukasz sposobu na poprawę swojej kondycji fizycznej i zdrowia? „Aktywuj się z MOSiR-em” to idealna okazja, by zacząć regularnie ćwiczyć w przyjaznej i motywującej atmosferze. Ten kompleksowy program oferuje szeroką gamę zajęć sportowych i rekreacyjnych, które odpowiadają na różnorodne potrzeby mieszkańców. Bez względu na to, czy chcesz poprawić swoją formę, czy zrelaksować się po ciężkim dniu, MOSiR ma coś dla Ciebie!

- Zakończyliśmy właśnie bezpłatny tydzień zajęć Aktywuj się z MOSiR-em, podczas którego każdy zainteresowany mógł zapoznać się z ofertą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Był to bardzo aktywny czas, a frekwencja podczas zajęć tylko utwierdziła nas w przekonaniu, że jest to ważna potrzeba mieszkańców Elbląga. Dziękujemy za waszą liczną obecność i mamy nadzieję, że z każdy z Was znalazł coś dla siebie oraz będzie kontynuował swoją przygodę z naszymi zajęciami, do czego gorąco zachęcamy - mówi Natalia Szrama, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu. Ruch dla każdego Program „Aktywuj się z MOSiR-em” obejmuje wiele rodzajów zajęć, które zostały zaprojektowane, aby zaspokoić potrzeby różnych grup wiekowych i poziomów sprawności fizycznej. Ćwiczenia odbywają się w salach fitness (Lodowisko Helena i Kryta Pływalnia) oraz na obu basenach. Regularne uczestnictwo w tych zajęciach przynosi liczne korzyści zdrowotne, w tym poprawę kondycji fizycznej, wzmocnienie mięśni, redukcję stresu oraz zwiększenie ogólnego dobrostanu. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów, którzy zapewniają profesjonalne wsparcie i dbają o bezpieczeństwo uczestników. Harmonogram zajęć: Poniedziałek:

• 08:30 – Poranek z Aqua Fitness (Centrum Rekreacji Wodna Dolinka)

• 18:00 – Joga (sala fitness - Lodowisko Helena)

• 19:15 – Turbo Spalanie (sala fitness - Lodowisko Helena)

• 20:00 – Aqua Turbo (Kryta Pływalnia) Wtorek:

• 19:30 – Zumba (sala fitness - Lodowisko Helena) - od 23 września podział na dwie grupy: 19:30; 20:30

• 19:45 – Aqua Turbo (Centrum Rekreacji Wodna Dolinka) Środa:

• 08:30 – Poranek z Aqua Fitness (Centrum Rekreacji Wodna Dolinka)

• 09:15 – Aqua Senior (Centrum Rekreacji Wodna Dolinka)

• 18:00 – Joga (sala fitness - Lodowisko Helena)

• 19:15 – Zdrowy Kręgosłup (sala gimnastyczna - Kryta Pływalnia)

• 20:00 – Aqua Basic (Kryta Pływalnia) Czwartek:

• 19:30 – Zumba (sala fitness - Lodowisko Helena) – od 23 września podział na dwie grupy: 19:30; 20:30

• 19:45 – Aqua Basic (Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka) Piątek:

• 17:00 – Joga (sala fitness - Lodowisko Helena)

• 18:15 – Turbo Spalanie (sala fitness - Lodowisko Helena)

• 20:00 – Aqua Basic (Kryta Pływalnia) Sobota:

• 10:00 – Zumba Kids 4-6 lat (sala fitness - Lodowisko Helena)

• 11:00 – Zumba Kids 7-12 lat (sala fitness - Lodowisko Helena)

• 11:00 i 12:00 – Aqua Senior (Kryta Pływalnia) Więcej za mniej Każde większe doładowanie środków na koncie sprawia, że otrzymujesz od nas większy bonus, który zamienisz na dodatkowe wejścia i ćwiczenia, nawet do 50%. Karnet MOSiR-u pozwala szybko i łatwo opłacić bilety wstępu na CRW Dolinka, Krytą Pływalnię, Lodowisko Helena i Tor Kalbar oraz nabyć wejściówki na wszystkie zajęcia programu „Aktywuj się z MOSiR-em”: Zumba, Turbo Spalanie, Joga, Aqua Fitness, Zdrowy Kręgosłup, Aerobik w wodzie dla seniorów. Karnet pozwala na częstsze i tańsze wejścia na obiekty i zajęcia. Im więcej korzystasz, tym więcej oszczędzasz! Więcej informacji o zajęciach, cennikach oraz karnecie, znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.

Tekst i fot. MOSiR w Elblągu