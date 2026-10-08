Oficjalna koszulka XII Elbląskiego Biegu Niepodległości

11 listopada Elbląski Bieg Niepodległości po raz kolejny połączy sportową rywalizację ze wspólnym świętowaniem Narodowego Święta Niepodległości. Przed nami już XII edycja wydarzenia, w której zawodnicy pobiegną nową trasą, a start i meta znajdą się przy ul. Teatralnej, obok Placu Jagiellończyka. To także dobry moment, aby zaprezentować tegoroczną pamiątkową koszulkę. Sprzedaż właśnie ruszyła.

XII Elbląski Bieg Niepodległości odbędzie się w środę, 11 listopada. Bieg Główny to tradycyjnie dystans 10 km, na który składają się trzy pętle po 3333 metry. Tegoroczna trasa różni się od tej znanej z ostatnich edycji – zawodnicy pobiegną ulicami Teatralną, Robotniczą, Rycerską, Tysiąclecia, Hetmańską, 12 Lutego i Armii Krajowej, gdzie czekać będzie tzw. agrafka. Następnie wrócą na 12 Lutego i Teatralną, gdzie zakończą każdą z pętli.

Na starcie nie zabraknie również trzyosobowych Sztafet, w których każdy zawodnik pokona jedną pętlę. Tradycyjnie przygotowaliśmy także Mały Bieg Niepodległości, w którym najmłodsi pobiegną na sześciu dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 metrów.

Koszulka XII Elbląskiego Biegu Niepodległości

Tegoroczna koszulka techniczna została przygotowana specjalnie z myślą o XII edycji biegu. To pamiątka, która będzie towarzyszyć zawodnikom nie tylko 11 listopada, ale może zostać z nimi na długo po zakończeniu zawodów. Na projekcie znajduje się grafika Starego Miasta z widoczną elbląską katedrą i czerwono-białymi detalami nawiązującymi do Święta niepodległości. Koszulkę można kupić do 5 listopada w cenie 60 zł. W ofercie dostępne są rozmiary dla dorosłych od S do XXL, a dla dzieci znajdziemy rozmiary dopasowane do wieku: 4, 8, 12 i 16 lat.

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Tegoroczny Bieg Niepodległości będzie okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale także do zwrócenia uwagi na własne zdrowie. Przy wydarzeniu pojawi się akcja profilaktyczna realizowana w ramach kampanii „Wąsopad”, promującej dbanie o zdrowie mężczyzn.

Skoro znajdujemy czas na treningi, przygotowania do startu i walkę o lepszy wynik, znajdźmy go również na profilaktykę i regularne badania. Aktywność fizyczna jest ważnym elementem zdrowego stylu życia, ale równie istotne jest reagowanie na sygnały, które wysyła organizm i przełamanie popularnego „jeszcze mam czas”. Przy okazji Biegu Niepodległości będziemy więc zachęcać mężczyzn, aby zrobili dla swojego zdrowia coś równie ważnego, jak kolejny krok na treningowej drodze.

Zapisy na XII Elbląski Bieg Niepodległości

Zapisy na Bieg Główny, Sztafety oraz Mały Bieg Niepodległości prowadzone są za pośrednictwem elektronicznezapisy.pl. Po zwiększeniu limitu na zawodników czeka dodatkowych 300 pakietów dla dorosłych oraz 200 miejsc w Małym Biegu Niepodległości.

Do 18 października wpisowe na Bieg Główny i Sztafety wynosi 80 zł lub 72 zł z kartą „wElblągu”, natomiast w Małym Biegu Niepodległości jest to 40 zł lub 36 zł z kartą „wElblągu”. Od 19 października opłaty wyniosą odpowiednio 90 zł (81 zł z kartą „wElblągu”) oraz 45 zł (40,50 zł z kartą „wElblągu”).

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2026 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe

Partnerzy: Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.