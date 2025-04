25 maja w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego "Pomosty". To prestiżowe wydarzenie, które od blisko 20 lat gromadzi pasjonatów tańca z całej Polski. Turniej stanowi doskonałą okazję do rozwoju sportowego, zdobywania wyższych klas tanecznych i wspinania się w rankingu.

"Pomosty" to także ważne wydarzenie integracyjne, w którym uczestniczą tancerze w różnym wieku, od dzieci po dorosłych. Turniej to nie tylko rywalizacja, ale także okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych znajomości, a także nauki zasad fair play.

Sztuka wyrażania emocji przez taniec towarzyski

Taniec towarzyski, będący głównym nurtem zawodów, to połączenie precyzyjnej techniki, elegancji i pasji. W tej dziedzinie liczy się nie tylko technika, ale także harmonia i synchroniczność partnerów. Tancerze prezentują różnorodne style, takie jak walc, tango czy samba, tworząc spektakl pełen emocji.

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie!

Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego "Pomosty" to wydarzenie, które warto zobaczyć. To doskonała okazja, by podziwiać najlepszych tancerzy na parkiecie i poczuć wyjątkową atmosferę tego sportowego święta. Rozpoczęła się już sprzedaż biletów.

Termin: 25 maja (niedziela), godz. 10:00

Miejsce: sala widowiskowo-sportowa, CSE „Światowid” w Elblągu