Oldboje grali w Olsztynie

W niedzielę (25 maja) w Olsztynie, na boisku miejscowego Naki odbył się Puchar Oldbojów Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Nieco starsi piłkarze rywalizowali nie tylko o zwycięstwo, ale także o powołanie do kadry oldbojów (rocznik 1983 i starsi) naszego województwa, która weźmie udział w Mistrzostwach Polski Oldbojów.

- Ten turniej jest wstępem do wyłonienia składu reprezentacji województwa warmińsko – mazurskiego, która weźmie udział w turnieju eliminacyjnym do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Oldbojów. Jednym z celów jest wyłonienie piłkarzy do kadry województwa. Ona od kilku lat już funkcjonuje, ale po raz pierwszy będzie kształtowana w ten sposób: chcemy aby grali w niej najlepsi piłkarze, których zaobserwujemy m.in. na tym turnieju – wyjaśniał Jarosław Leśniak, koordynator kadry oldbojów woj. warm. - maz. - Nie będzie to zespół, który wygra dziś wygra, tylko kadra złożona z piłkarzy różnych zespołów. A przy okazji taki turniej to też okazja do integracji środowiska.