Olimpia czeka na głosy kibiców

Trwa coroczny plebiscyt Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej podsumowujący rok 2022 w lokalnej piłce. O zwycięstwo walczą reprezentanci Olimpii Elbląg.

W tym roku o zwycięstwo w plebiscycie walczą tylko reprezentanci Olimpii Elbląg. I tak:

O tytuł piłkarza roku ubiega się Aron Stasiak. „Trafił do Olimpii w lipcu tego roku i z miejsca stał się kluczową postacią elbląskiej drużyny. Strzelił siedem goli w eWinner II Lidze i miał duży wpływ na świetną postawę elbląskiej drużyny.“ - opisuje go Warmińsko Mazurski Związek Piłki Nożnej. My dodany tylko, że napastnik wystąpił w 21 meczach (18 ligowych i 3 Pucharu Polski), do siedmiu goli w lidze dołożył dwie w rozgrywkach pucharowych. Na jego koncie jest też jedna asysta przy golu. Głosować można tutaj.

Młodzieżowcem roku ma szansę zostać Łukasz Sarnowski. „Pomimo młodego wieku czołowa postać elbląskiej drużyny. Zagrał 18 meczów i strzelił dwa gole w tym sezonie eWinner II Ligi. W poprzednim sezonie wystąpił 23 meczach na drugoligowych boiskach. - informuje WMZPN. Głosować można tutaj.

Przemysław Gomułka rywalizuje o tytuł trenera roku. „Objął Olimpię Elbląg przed rozpoczęciem sezonu. Drużyna pod jego wodzą, gra ciekawą i ofensywną piłkę. Obecnie zajmuje wysokie 6 miejsce w eWinner II Lidze.“. Naszym zdaniem, to największe odkrycie w tym sezonie. Trener, który „z niczego“ (dosłownie, kiedy objął Olimpię Elbląg, miał do dyspozycji kilku piłkarzy) stworzył drużynę będącą w stanie podjąć walkę z najlepszymi.) Głosować można tutaj.

Drużyną roku ma szansę zostać pierwszy zespół Olimpii Elbląg. „lbląska drużyna ma za sobą świetną rundę jesienną. Obecnie Olimpia zajmuje szóste miejsce w eWinner II Lidze. W poprzednim sezonie ligowe rozgrywki zakończyła na dziewiąte miejsce.“ - informuje WMZPN. Żółto-biało-niebiescy rundę wiosenną mieli przeciętną i nie zdołali wywalczyć miejsca w strefie barażowej. jesienią zupełnie nowa drużyna okazała się zaskoczeniem i 2022 rok kończy na miejscu uprawniającym do gry w barażach o zaplecze ekstraklasy. Głosować można tutaj.

O tytuł Młodzieżowej Drużyny Roku ubiegają się juniorzy Olimpii, którzy w doskonałym stylu awansowali do Makroregionalnej Ligi Juniorów. „ Drużyna trenera Przemysława Marusy z rocznika 2006 mierzyła się z o dwa lata starszymi rywalami i awansowała do Ligi Makroregionalnej Juniorów.“ - to opis Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Przypomnijmy, że Olimpijczycy przez ligę wojewódzką przeszli jak burza odnotowując tylko jedną porażkę. W barażach rozgromili Polonię Lidzbark Warmiński 20:1 w dwumeczu. Głosować można tutaj.

Koordynator Akademii Olimpii Elbląg i trener rezerw Olimpii Karol Przybyła walczy o tytuł postaci IV ligi. „ Czołowy trener forBET IV Ligi. Świetnie pracuje z młodzieżą.“ - informuje WMZPN. Prowadzona przez niego drużyna po rundzie jesiennej zajmuje ósme miejsce w IV lidze. Wraz z Polonią Lidzbark Warmiński jest najbardziej bramkostrzelną (44 gole) drużyną w lidze. Rozgrywki sezonu 2021/22 zakończyła na ósmej pozycji. Głosować można tutaj.

O tytuł najlepszego walczy też Klubowy Marketing Olimpii. „Grafiki tworzone przez klub są zawsze na najwyższym poziomie. Strona internetowa i media społecznościowe są aktywne i na bieżąco pokazują klubową rzeczywistość. Przedstawiane są także liczne informacji o Akademii Olimpii Elbląg. Szybko publikowane i zawsze w świetnej jakości skróty meczowe.“ - chwali WMZPN. Głosować można tutaj.

Aby zagłosować należy dać "lajka" pod zdjęciem, na które głosujemy. W głosowaniu biorą udział trzy grupy głosujących: kibice (za pośrednictwem Facebooka), kluby i kapituła WMZPN. W każdej grupie nominowany z najwyższą liczbą głosów otrzyma 6 pkt, natomiast kolejni 4 pkt, 3 pkt, 2 pkt, i 1 pkt. Zwycięża nominowany, który po zsumowaniu głosów trzech grup otrzyma najwięcej punktów (maksymalnie 18 pkt). W przypadku remisu wygrywa nominowany, który otrzymał najwięcej punktów od kibiców.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku tytuł młodzieżowca roku zdobył Klaudiusz Krasa, dziś piłkarz pierwszoligowej Resovii Rzeszów. Również tytuł klubowego marketingu roku trafił na Agrykola 8.