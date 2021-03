Olimpia i Concordia połączą siły?

Od 1 lipca Concordia Elbląg wycofa drużynę seniorską z rozgrywek PZPN i skupi się na pracy z dziećmi i młodzieżą. Szkolenia młodych piłkarzy nie odpuszcza też Olimpia. Oba kluby mają pracować na to, by jak najwięcej wychowanków grało w seniorskich drużynach Olimpii. O tym dzisiaj prezydent Elbląga i przedstawiciele obu klubów opowiadali na konferencji prasowej. Zobacz zdjęcia.

„W jednym klubie będą drużyny seniorskie od 1 VII 2021r.” - czytamy w porozumieniu o współpracy pomiędzy elbląskimi klubami Olimpią i Concordią. Dokument zaprezentowano dziennikarzom na konferencji prasowej w siedzibie Olimpii Elbląg.

I nie ma się co oszukiwać – taki plan oznacza de facto likwidację seniorskiego zespołu Concordii. Pomysł nie jest nowy: w maju 2015 r. prezes Olimpii Paweł Guminiak wystąpił do prezesa Concordii Mirosława Pelca z propozycją fuzji. Wówczas nic z tego nie wyszło. Teraz w fuzję zaangażowało się miasto.

- Sponsorzy odchodzą, kluby oczekują zwiększone wsparcia i dlatego nasze rozmowy toczą się w kierunku wzmacniania tego, co mamy. Nie stać Elbląga na utrzymanie dwóch klubów piłkarskich – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Jak państwo pamiętacie, w ubiegłym roku zmniejszono dochody samorządu o około 100 mln zł. Z trudem złożyliśmy budżet. Pod koniec lutego decyzja rządu zmniejszyła nam subwencję oświatową, w przypadku Elbląga jest to 1,5 mln zł.

Przypomnijmy: w ubiegłym roku na seniorów Olimpii miasto w konkursie sportowym przeznaczyło 320 tys. zł. Z tego samego konkursu seniorzy Concordii otrzymali... 95 tys. zł. Czy teraz te pieniądze zasila kasę żółto-biało-niebieskich? Nie wiadomo.

Przypominamy: pomnik Józefa Piłsudskiego kosztuje miasto 150 tys. zł. Na grupy młodzieżowe w ubiegłym roku Olimpia dostała 140 tys., Concordia – 70 tys. zł. Prezydent deklaruje pozostawienie kwoty wsparcia na sport na poziomie ubiegłorocznym. Ale już wiadomo, że to będzie za mało. Miasto wciąż nie rozstrzygnęło tegorocznych konkursów sportowych. - Otrzymaliśmy bardzo dużą liczbę ofert. Procedura jest w trakcie, wkrótce ogłosimy wyniki – poinformował Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Sportu w elbląskim ratuszu. Od redakcji dodajmy: dochodzi do takich sytuacji, że siatkarki Truso muszą zbierać pieniądze na wyjazd na turniej ćwierćfinałowy na platformie crowdfundingowej.

Jak ma wyglądać de facto fuzja elbląskiej piłki nożnej? - W jednym klubie będą drużyny seniorskie od 1 lipca. Szkolenie młodzieży pozostaje w klubach do momentu, kiedy w całości kluby się nie połączą. Wtedy będzie wybrany z tych dwóch klubów zarząd, który będzie sterował jednym, wspólnym klubem – zdradził Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg.

Szczegóły na razie nie są znane. Nie wiadomo, ile drużyn seniorskich i na jakich szczeblach będzie reprezentowało Elbląg w przyszłym sezonie. Co z piłkarzami pierwszego zespołu Concordii? - Na ten moment trudno coś powiedzieć. Najpierw musimy dokładnie ustalić, jak ma to wszystko wyglądać. Jak to będzie wyglądało personalnie to będziemy mogli powiedzieć bliżej kwietnia lub maja – powiedział Daniel Pelc, dyrektor sportowy Concordii.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w Concordii nie ma entuzjazmu, żeby wycofać drużynę z III ligi, a docelowo zlikwidować klub. Fuzja obu zespołów rodzi pytanie: po co? Oba zespoły w rundzie jesiennej walczą o utrzymanie. Wydaje się, że jednym z bardziej istotnych zmian, jakie muszą nastąpić, jest profesjonalizacja nowego klubu i przekształcenie klubu w sportową spółkę akcyjną. - Jeżeli znajdą się inwestorzy, którzy włożą swoje pieniądze w kwestie bycia właścicielem, to jest to temat otwarty. I być może jedna z koncepcji, która będzie łączyła w przyszłości dwa kluby w jeden. Ale do tego potrzebni są zewnętrzni inwestorzy, którzy włożą środki i będą pozwalać na rozwój klubu – mówił Paweł Guminiak.

Czy miasto podejmie jakieś działania pozwalające przekształcić Olimpię w profesjonalny klub? - To nie jest pytanie do mnie. Miasto zgodnie z ustawą jest zobligowane wspierać sport młodzieżowy, a nie sport seniorski. Sport seniorski nie jest zadaniem samorządu. Jeżeli do prezesa klubu dochodzą informacje o wycofywaniu się sponsorów, to powstaje pytanie co dalej? Miasto nie zastąpi inwestora – wyjaśniał prezydent Elbląga. - Trzeba stworzyć jeden klub, on mniej kosztuje i jest większa szansa, że klub seniorski przy wsparciu miasta będzie dalej mógł dobrze funkcjonować.

Co z podgrzewaną murawą? - Na dziś nie rozmawiamy o podgrzewanej murawie – odpowiedział prezydent. - Dziś trzeba zabezpieczyć kluby, żeby nie upadły.

Tymczasem na konferencji odmalowano obraz, w którym nie można się zastanawiać nad rozwojem piłki w Elblągu, tylko nad utrzymaniem status quo. - Dziś jest tak, że sponsorzy się wycofują, mamy czekać na upadłość? – pytał Witold Wróblewski. - Robimy jeden klub i jedną drużynę seniorską i staramy się, żeby ta piłka nożna się w naszym mieście rozwijała. Ja z budżetu miasta nie mam szans zastąpić sponsora, który się wycofał.

Jeżeli założymy, że prezydent się nie przejęzyczył, to jego wypowiedź oznacza likwidację aż dwóch drużyn seniorskich: pierwszego zespołu Concordii i rezerw Olimpii.

Pozostaje sprawa infrastruktury. Czy w mieście, w którym ogranicza się piłkę nożną potrzebne są aż cztery kompleksy piłkarskie (Agrykola, Krakusa, Skrzydlata, Moniuszki)? Co z tymi stadionami się stanie? Czy stadion przy ul. Krakusa może być przeznaczony na potrzeby lekkoatletów? - W tej chwili robimy analizę jeżeli chodzi o cały sport w Elblągu i o to jak ma on wyglądać. Jak będzie gotowa, to ją przedstawimy – wyjaśniał prezydent.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2013 r. doszło już do fuzji dwóch piłkarskich klubów: Olimpii i Olimpii 2004. Wtedy też mówiono dużo o awansach, budowie jednego silnego zespołu. I... po ośmiu latach żółto-biało-niebiescy dalej są w tym samym miejscu.