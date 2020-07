Oliwier Kurnicki w kadrze narodowej

Łukasz Sokół ogłosił powołania do kadry narodowej do lat 18 w hokeju. Znalazł się w niej wychowanek elbląskich Wikingów Oliwier Kurnicki.

Elblążanin przygodę z hokejem rozpoczął w klubie UKS WIkingowie. Od najmłodszych lat wyróżniał się zapałem, walecznością i szybkością. Ciężko pracował nad swoim warsztatem, bardzo przykładał się do treningów, co zauważyli trenerzy z Gdańska i zaproponowali mu przejście do klasy hokejowej w SP nr 35 w Gdańsku, która współpracuje z klubem GKS Stoczniowiec. W sezonie 2017/2018 wywalczył wraz z drużyną GKS Stoczniowiec złoty medal na Mistrzostwach Polski w Hokeju na Lodzie do lat 14.

W 2019 r. przeniósł się do Torunia i został zawodnikiem MKS Sokoły Toruń. Jego podstawową ligą był liga młodzika (U16), ale rozegrał też kilka meczów w I lidze oraz juniorach. Gdyby COVID nie pokrzyżował rozgrywek, na pewno walczyłby wraz z Sokołami o tytuł mistrza Polski. Oliwier na swoim koncie ma również mecze na międzynarodowych arenach min. w Kanadzie podczas turnieju Pee-Wee.

To bardzo obiecujący zawodnik, pełen pasji i zaangażowania. Cieszymy się, że jego kariera hokejowa nabiera tempa i mamy nadzieję, że przed nim jeszcze wiele wygranych meczów zarówno w barwach klubowych jak i narodowych.