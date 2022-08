Ostatni tydzień Wakacji z MOSiR-em

Powoli puentujemy tegoroczne Wakacje z MOSiR-em. Przed nami ostatni tydzień darmowych imprez, jednak nie oznacza to końca dobrej zabawy na naszych obiektach. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zbliżających się wydarzeń.

Spacer z leśnikiem (wtorek, 23 sierpnia)

Czas na dawkę leśnej edukacji. Wspólnie z uczestnikami wybierzemy się w głąb Bażantarni i poznamy jej tajemnice, dzięki fachowemu komentarzowi leśnika. Podróż rozpocznie się o godzinie 17 z siedziby Nadleśnictwa przy ul. Marymonckiej 5.

Jazda na rolkach z UKS Szóstka (wtorek, 23 sierpnia)

Na torze Kalbar odbywają się zajęcia prowadzone przez trenerów łyżwiarstwa figurowego i jazdy na rolkach. Będzie tu można nauczyć się m.in. ciekawych figur, a przede wszystkim świetnie się bawić na świeżym powietrzu.

Nocny turniej koszykówki 3x3 (środa, 24 sierpnia)

Kolejny i zarazem ostatni turniej w koszykówkę odbędzie się w towarzystwie klimatycznego oświetlenia oraz zachodzącego słońca. Święto miłośników ulicznej odmiany koszykówki odbędzie się na torze Kalbar o godzinie 19. Zapisy na miejscu 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

Zajęcia na rolkach z Wikingami (czwartek, 25 sierpnia)

Wspólnie z UKS Wikingowie przeprowadzamy cykl wakacyjnych zajęć na torze Kalbar. Nauczycie się tam między innymi jazdy na rolkach oraz podstaw gry w hokeja. Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 17.

Wyścig Smoczych Łodzi (sobota, 27 sierpnia)

Jedna z głównych atrakcji tegorocznego Elbląskiego Święta Chleba. Będzie to zarazem już VIII edycja unikalnego wyścigu, w którym udział wezmą grupy nieformalne, zakłady pracy oraz inne organizacje składające się z 17 wioślarzy. Rozpoczęcie zawodów zaplanowano na godzinę 10. Areną zmagań będzie tradycyjnie rzeka Elbląg.

Aquathlon (niedziela, 28 sierpnia)

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców na aktywne zakończenie wakacji. W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka wystartują zawody w pływaniu i bieganiu dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Zawodnicy, w zależności od wieku, będą mieli do pokonania różne dystanse. Zapisy trwają, a udział w imprezie jest bezpłatny. Start o 10.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś (poniedziałek, środa, piątek)

Trzy razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek) od 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Tor Kalbar (poniedziałek-niedziela)

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do dyspozycji mieszkańców. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9 do 21.

Strefa gier i zabaw na lodowisku Helena (poniedziałek-piątek)

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9 a 15, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku Helena. Na miejscu czekają na Was stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.