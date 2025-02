Ostatni weekend ferii spędź z MOSiR-em

Ostatni weekend ferii to dobry czas na podładowanie baterii przed zbliżającym się szkolnym semestrem. Będzie można spróbować swoich sił na dmuchanych torach przeszkód, pojeździć na łyżwach na krytym lodowisku i podczas 1,5-godzinnych ślizgawek na Kalbarze. Skorzystajcie z aktywności, które przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji..

Zabawa na dmuchańcach

Do niedzieli, 9 lutego, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka będą rozstawione dmuchane tory przeszkód. Z wodnej atrakcji na basenie rekreacyjnym skorzystać mogą młodsze dzieci, a starszaki, młodzież i dorośli na basenie sportowym. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą ratownicy, dodatkowo dla dzieci będą przygotowane również kamizelki. Zabawa na dmuchańcach wliczona jest w cenę standardowego biletu na basen. Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka czynne jest codziennie od 6:00 do 22:00. Zachęcamy do skorzystania z atrakcji, to gwarantowana dobra zabawa dla całej rodziny!

Łyżwy na krytym lodowisku

Lodowisko Helena, to miejsce które uwielbiają rodziny z dziećmi, znajomi i młodzież. Sesje trwają po 50 minut, a podczas każdej z nich można usłyszeć z głośników znane utwory. W najbliższy weekend ślizgawki odbędą się według harmonogramu:

piątek, 7.02– 18:00 (połowa tafli – nauka jazdy na łyżwach dla dzieci) i 19:00,

sobota i niedziela, 8-9.02 – 13:10, 14:20, 15:30, i 16:40.

Bilety można kupić bezpośrednio w kasie lodowiska lub w automacie: bilet normalny 14 zł, bilet ulgowy 10 zł, pingwinek do nauki jazdy 8 zł. Na miejscu działa wypożyczalnia prowadzona przez Klub Sporty Orzeł i łyżwy można wypożyczyć w cenie 10 zł/parę.

Ślizgawki na Kalbarze

Jeśli wolicie łyżwy na świeżym powietrzu, to warto skorzystać z sesji na Kalbarze - każda z nich trwa aż 1,5 godziny. Weekend zapowiada się z delikatnym mrozem, więc będą idealne warunki do jazdy. Sesje odbędą się według planu:

piątek, 7.02 – 16:30 i 18:30,

sobota, 8.02 - 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30,

niedziele, 9.02 - 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30.

Bilety można kupić bezpośrednio przed każdą sesją w kasie: bilet normalny 14 zł, bilet ulgowy 10 zł, pingwinek do nauki jazdy 8 zł. Na miejscu działa wypożyczalnia prowadzona przez Klub Sporty Orzeł i łyżwy można wypożyczyć w cenie 10 zł/parę. Ślizgawki na torze Kalbar odbywają się podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.

Bieżące informacje o nadchodzących wydarzeniach i programie „Aktywuj się z MOSiR-em” można znaleźć na stronie mosir.elblag.eu, na Facebooku i Instagramie.