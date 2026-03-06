Ostatnia prosta przed Dolinka Swim Challenge
Do zamknięcia list startowych zostało już tylko kilka dni! We wtorek, 10 marca, kończą się zapisy do trzeciej edycji Dolinka Swim Challenge, która 14–15 marca odbędzie się w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. To ostatni moment, by zdecydować się na start i stanąć na słupku w amatorskich zawodach pływackich z profesjonalnym pomiarem czasu. Zapisz się już teraz.
Sobota – rywalizacja dorosłych
14 marca do wody wejdą zawodnicy od 18. roku życia. W programie znalazły się sprinty na 50 metrów wszystkimi stylami oraz dystanse 100 i 200 metrów stylem dowolnym. Kategorie wiekowe podzielone są co pięć lat – od 18–24 aż do 65+, co pozwala na realne porównanie wyników w swoich grupach.
Zawody skierowane są do osób nieposiadających czynnej licencji Polskiego Związku Pływackiego. Każdy uczestnik może zgłosić się maksymalnie do dwóch konkurencji.
Niedziela – czas młodych pływaków
15 marca na starcie pojawią się dzieci i młodzież. Najmłodsi (7–10 lat) wystartują na 25 metrów stylem dowolnym oraz 50 metrów stylem dowolnym, klasycznym i grzbietowym. Starsze roczniki (11–17 lat) zmierzą się na 50 metrów w trzech stylach oraz na 100 metrów stylem dowolnym.
Dla wielu będzie to pierwszy sprawdzian w warunkach zawodów z elektronicznym pomiarem czasu i klasyfikacją medalową. Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych staną na podium.
Zapisy tylko do 10 marca
Rejestracja prowadzona jest poprzez serwis elektronicznezapisy.pl i potrwa do wtorku, 10 marca. Opłata startowa wynosi 40 zł dla dorosłych oraz 30 zł dla dzieci i młodzieży. O udziale decyduje prawidłowe zgłoszenie i wniesienie opłaty.