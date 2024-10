Ostatnia szansa na udział w Biegu Niepodległości w niższej cenie

Już 11 listopada elbląskie ulice ponownie wypełnią się biegaczami ubranymi w biało-czerwone barwy. Jubileuszowy X Elbląski Bieg Niepodległości zbliża się wielkimi krokami, a dzisiaj jest ostatni dzień, by skorzystać z niższego wpisowego!

To ostatni moment, aby zapisać się na Bieg Główny na 10 km lub sztafetę 3 x 3,3 km i zapłacić 60 zł za pakiet startowy. Od jutra (16 października), wpisowe wzrośnie do 70 zł, a zapisy będą prowadzone jedynie do 6 listopada lub do wyczerpania miejsc. Jeśli planujesz wziąć udział w tym wyjątkowym biegowym święcie, nie zwlekaj – liczba miejsc jest ograniczona do 999 uczestników.

Dystans i trasa

Zawodnicy Biegu Głównego będą mieli do pokonania 10-kilometrową trasę, prowadzącą przez serce elbląskiego Starego Miasta. Uczestnicy przebiegną dobrze im znaną trasą ulicami: Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa i Armii Krajowej, aż do mety przy ul. Wodnej. Zawodnicy mają maksymalnie 1 godzinę i 30 minut na ukończenie trzech pętli.

Na tym odcinku odbędzie się także rywalizacja sztafet, składających się z 3-osobowych drużyn. Do udziału w biegu zapraszamy firmy, instytucje, stowarzyszenia sportowe oraz grupy bliskich sobie ludzi. Wynik końcowy sztafety stanowi suma czasów uzyskanych przez wszystkich uczestników sztafety.

Zgłoszenia i pakiety startowe

Aby wziąć udział w X Elbląskim Biegu Niepodległości, zgłoszenia należy dokonać wyłącznie za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl do 6 listopada. Z każdym dniem zbliżamy się do limitu miejsc, więc nie przegap okazji na niższe wpisowe i biegowe emocje na Starym Mieście. Dołącz do nas, świętujmy ten wyjątkowy dzień razem na sportowo!

Organizatorami X Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsor strategiczny Studio Łazienkowe Awangarda; Sponsor Centrum Handlowe Ogrody; Partner Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne.

Patronat honorowy objął prezydent Elbląga Michał Missan.