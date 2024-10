Ostatnie dni na zakup koszulki na Bieg Niepodległości

Już 11 listopada na ulicach Elbląga tradycyjnie odbędzie Bieg Niepodległości – wydarzenie, które co roku przyciąga entuzjastów biegania, pragnących uczcić rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tegoroczna edycja również będzie miała wyjątkowy akcent: każdy uczestnik biegu może zaopatrzyć się w specjalnie zaprojektowaną koszulkę z motywem patriotycznym, tylko do 3 listopada!

Organizator, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, zadbał o to, by koszulka odzwierciedlała ducha obchodów niepodległości, łącząc sportowe wartości z patriotycznymi symbolami. Jest to nie tylko upominek dla uczestników, ale też sposób, by każdy z biegaczy mógł wyrazić swoje przywiązanie do historii i tradycji. Oficjalna koszulka jest dostępna w rozmiarach dziecięcych i dla dorosłych. Wykonana jest z wysokiej jakości materiału, a cena koszulki wynosi 45 zł.

Koszulkę można także nabyć osobno – to dobra wiadomość dla osób, które nie biorą udziału w biegu, ale chcą poczuć się częścią obchodów. Zakup koszulki umożliwia symboliczne uczczenie tego ważnego dnia nawet bez stawania na starcie. Dodatkowe informacje o koszulce, rozmiarach oraz o samym wydarzeniu można znaleźć na stronie MOSiR-u.

Bieg Niepodległości w Elblągu to świetna okazja, by w sportowej atmosferze zjednoczyć się wokół jednego celu – uczczenia 11 listopada. Nie czekaj, zarejestruj się, dołącz do biegu lub złóż zamówienie na koszulkę i świętuj razem z nami!

Zgłoszenia do X Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km i Sztafet będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 6.11.2024r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Organizatorami X Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsor strategiczny Studio Łazienkowe Awangarda; Sponsor Centrum Handlowe Ogrody; Partner Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, OPEGIEKA sp. z.o.o., Stacja Paliw MOYA w Kazimierzowie, Centrum Ubezpieczeń Expert.

Patronat honorowy Prezydent Elbląga Michał Missan.