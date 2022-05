OTTS Pomosty 2022

Kilkaset tancerek i tancerzy rywalizować będzie w wysokiej rangi turnieju tanecznym, który odbędzie się w pierwszy czerwcowy weekend. W sobotę (4 czerwca) Elbląg, po raz kolejny, stanie się stolicą tańca! A to wszystko za sprawą Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego Pomosty 2022.

Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Pomosty” to znany i lubiany przez uczestników turniej tańca towarzyskiego. Co ważne posiada on wieloletnią tradycję. Zawody na stałe wpisały się ogólnopolski kalendarz imprez tanecznych.

W trakcie turnieju pary będą prezentować się w kombinacji tańców, jak i oddzielnie w stylach: standardowym i latynoamerykańskim. Jest to impreza adresowana do dzieci i młodzieży, którzy z pasją, chęcią i zapałem rozwijają swoje sportowe zainteresowania taneczne. Podczas zawodów na parkiecie gościć będziemy zawodników, będących na różnych poziomach technicznych i w różnych kategoriach wiekowych. Wszyscy będą walczyli o puchary, medale i punkty w ogólnej kwalifikacji sportowej. Celem turnieju jest promocja sportowego tańca towarzyskiego. Tancerze mają także szansę na podwyższenie klasy tanecznej. Turniej jest dofinansowany ze środków Gminy Miasto Elbląg.

Turniej podzielony będzie na klika bloków tanecznych a ze względu na obostrzenia rozłożony został na dwa dni. Podczas zawodów rywalizować będą tancerze podzieleni na kategorie od najmniejszego doświadczenia tanecznego, czyli z klasami tanecznymi E i D po najbardziej zaawansowanych, posiadający klasę B, C i A.

Ogólnopolski Turniej Tańca „Pomosty” odbędzie się 4 czerwca, na sali widowiskowo-sportowej w CSE Światowid w Elblągu. Bilety są dostępne na stronie CSE „Światowid” w Elblągu.

Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego POMOSTY jest realizowany w ramach zadania „Upowszechnianie tańca wśród dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Elbląg.