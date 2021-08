Otwarta strefa gier i zabaw

Połowa wakacji za nami. Warto spędzić ten wolny czas w aktywny sposób. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do budynku lodowiska Helena, w którym umiejscowiona jest strefa gier i zabaw.

Wakacyjna strefa to część atrakcji w ramach Wakacji z MOSiR-em 2021. Jej ogromna zaletą jest fakt, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Do dyspozycji uczestników są: stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, kręgle, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, rzutki dla dzieci oraz boisko do mini koszykówki. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 15. Wstęp na strefę jest bezpłatny.

Codziennie ze strefy gier i zabaw korzystają zarówno dzieci, jak i dorośli. Jest to doskonały sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu bez względu na pogodę za oknem. Zapraszamy do zapoznania się także z całym wakacyjnym programem, który dostępny jest na stronie MOSiR-u.