Park Wodny Dolinka numer 1 na weekend

Elbląg zyskał nową, wyjątkową atrakcję na sportowo-rekreacyjnej mapie miasta – Park Wodny Dolinka. To nowoczesne, odkryte kąpielisko plenerowe powstałe na terenie dawnego basenu wojskowego, tuż obok Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. To miejsce, które łączy wypoczynek, sport i zabawę w rozległym, zielonym kompleksie wodnym na świeżym powietrzu.

Park Wodny Dolinka składa się z trzech kluczowych stref: wodnej, rekreacyjno-sportowej oraz gastronomicznej. W strefie wodnej czekają na Ciebie dwa baseny: duży, rekreacyjny o głębokości 1,2 m oraz basen pływacki z wyznaczonymi torami, o głębokości od 1,2 do 1,8 m. Dla miłośników adrenaliny przygotowano aż pięć zjeżdżalni o różnym stopniu trudności (dostęp od 120 cm wzrostu), a dla najmłodszych – bezpieczne, kolorowe brodziki. Nie brakuje też atrakcji jak rwąca rzeka czy pomosty do plażowania i relaksu w słońcu.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem, w którym omówione zostały najważniejsze informacje.

Sport i rekreacja w plenerze

Dla osób aktywnych proponujemy boiska do siatkówki plażowej i kometki oraz duże tereny zielone – idealne do piknikowania, opalania się lub odpoczynku na świeżym powietrzu. Ważna informacja – w piłki oraz rakietki należy wyposażyć się we własnym zakresie.

Pełna infrastruktura i wygoda

Park Wodny Dolinka to nie tylko atrakcje wodne i sportowe, ale też nowoczesne zaplecze sanitarne, szatniowe oraz dwa punkty gastronomiczne z przekąskami i napojami. Do dyspozycji jest też rozbudowany parking, który obsłuży zarówno Park Wodny, jak i sąsiednie Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Z uwagi na duże zainteresowanie obiektem, zachęcamy do przyjazdu komunikacją miejską lub rowerem. Zaplanowanie podróży ułatwi także strona jakdojade.pl.

Dlaczego warto wybrać się do Dolinki w ten weekend?

Park Wodny Dolinka to miejsce stworzone z myślą o wszystkich mieszkańcach i turystach, którzy chcą aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

Zapraszamy do odwiedzania codziennie od 9:00 do 20:00. Zachęcamy także do zapoznania się z cennikiem oraz sprawdzenia aktualnej ilości osób na obiekcie (limit wynosi 1700).