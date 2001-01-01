Patryk Stasiełowicz czwarty na Mistrzostwach Świata

Patryk Stasiełowicz zajął czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w maratonie kajakowym, które odbywają się w węgierskim Gyor.

Patryk Stasiełowicz z Korony Elbląg w tym sezonie wszedł do kategorii młodzieżowców. W węgierskim Gyor rywalizował na dystansie 18,1 kilometrów w kanadyjkach. Start bardzo udany, elblążanin rywalizację zakończył na czwartym miejscu z czasem 1,31,05,38 godziny. Warto zwrócić uwagę, że w czołowej dziesiątce oprócz elblążanina z rocznika 2006 był tylko... Ukrainiec Artem Bocheliuk, dziewiąty na mecie.

Walka była zacięta, Patryk Stasiełowicz przez cały wyścig był w czołówce. Ostatecznie do trzeciego na mecie Hiszpana Dario Sancheza zabrakło niespełna minuty. Zwyciężyli Węgry: Mihaly Pluzsik (1,28,31,71 godziny) przed Peterem Solteszem.

Patryk Stasiełowicz do końca walczył o czwarte miejsce walczył z kolegą z reprezentacji Erykiem Wilgą. Ostatecznie kanadyjkarz Korony wyprzedził rywala o niespełna 5 sekund.