Paweł Guminiak: Według mnie to szukanie sensacji

Przypomnijmy: wczoraj (7 listopada) na portalu sport.tvp.pl; pojawił się artykuł Mateusza Migi pt. "Najgorsza choroba naszej piłki powróciła. W Polsce ustawia się mecze. To pewnik", w którym autor rozmawia z byłym pracownikiem firmy bukmacherskiej na temat wątpliwości dotyczących zdarzeń w niektórych meczach.

Jednym z elbląskich wątków jest mecz II ligi z 26 października pomiędzy GKS Jastrzębie a Olimpią Elbląg. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem elblążan 2:0. Tymczasem pojawiły się „dziwne zakłady“, że w meczu padnie jeszcze jeden gol. Nie padł.

O komentarz poprosiliśmy Pawła Guminiaka, prezesa Olimpii Elbląg. Zapytaliśmy go też, czy ktoś może zauważył niepokojące wydarzenia w trakcie meczu.

- Osobiście nie byłem na tym meczu i żaden z piłkarzy oraz sztabu trenerskiego nie informował mnie o dziwnych sytuacjach. Uważam, że jak zespół gra ofensywnie i strzela dwie bramki, to takie zakłady mogą się pojawiać. Wiele osób gra na ustawienia szczątkowe, czyli co za chwile się wydarzy i taka sytuacja była do przewidzenia w tym meczu, chociaż się nie sprawdziła. Ludzie szukają łatwych pieniędzy. Obawiałbym się bardziej sytuacji, gdyby przy stanie 2:0 dla Olimpii i takiej grze zespołu pojawiłoby się wiele zakładów, że będzie remis lub Olimpia przegra. Wtedy należy głęboko to przeanalizować. Według mnie to szukanie sensacji w tym przypadku - napisał do nas Paweł Guminiak.

Prośbę o komentarz w sprawie meczu Concordia Elbląg vs Pilica Białobrzegi (drugi elbląski wątek w tekście Mateusza Migi) wysłaliśmy też do pomarańczowo-czarnych.

Aktualizacja z godziny 14:25.

Na naszą prośbę o komentarz do meczu GKS Jastrzębie vs Olimpia Elbląg odpowiedział też Wojciech Gluza, rzecznik prasowy GKS Jastrzębie: - Komentarz jest taki, że dla nas nie ma tematu. Jeśli ktoś widzi jakieś drugie dno, to są od tego odpowiednie instytucje, którym powinno być to zgłoszone.