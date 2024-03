Piątka jest dla każdego

Udział w dużych imprezach biegowych kojarzy się większości z długimi dystansami, w których biorą udział wytrawni biegacze. W Elbląskim Biegu Piekarczyka dajemy możliwość podjęcia próby na przyjemnym odcinku 5 kilometrów, który może pokonać każdy. Nie zastanawiaj się dłużej, zrób pierwszy krok i zapisz się na biegową piątkę.

Bieganie cieszy się coraz większą popularnością. Organizowane są różnego rodzaju imprezy: maratony, biegi charytatywne, cotygodniowe spotkania miłośników biegania, biegi tematyczne. Nie dla wszystkich wskazane są długie dystanse, które wymagają odpowiednich przygotowań i lat doświadczeń. Aby rozpocząć swoją przygodę z tą dyscypliną, zachęcamy do spróbowania swoich sił na mniejszych odległościach. Już za niecałe trzy miesiące, a dokładniej 9 czerwca, odbędzie się 15. Elbląski Bieg Piekarczyka, który będzie dobrą okazją do sprawdzenia się w biegu na 5 kilometrów. Jest to dużo mniej wymagający dystans, który amatorzy są w stanie pokonać w mniej więcej 30 minut. Trasa biegu na 5 kilometrów jest bardzo przyjemna i biegnie ulicami: Teatralna, Nowowiejska, Traugutta, Grota-Roweckiego, Armii Krajowej, Pocztowa, Rycerska, Wigilijna, Świętego Ducha, Wodna, Wałowa, Stoczniowa, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niska, Browarna, rondo, Teatralna (na dystansie 10 kilometrów taką pętlę trzeba pokonać dwukrotnie).

Nie o rekordy tu chodzi. Pamiętaj, że decydując się na udział w biegu na 5 kilometrów już robisz duży krok i przełamujesz swoje obawy. Nie musisz się ścigać i być najlepszy. Wystarczy, że pokonasz trasę we własnym tempie. Biegając wytwarzają się w Twoim organizmie endorfiny, czyli hormony szczęścia, redukujesz stres, poprawia się pamięć, a mózg jest lepiej dotleniony.

Zapisy na bieg przyjmujemy na platformie elektronicznezapisy.pl do 5 czerwca. Każdy uczestnik biegu po przekroczeniu linii mety otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsi w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne. Doświadczonych zawodników zachęcamy również do zapisów na Bieg Główny, czyli na 10 km.

Szczegóły, regulamin oraz bieżące informacje o wydarzeniu dostępne są na stronach internetowych: mosir.elblag.eu i biegpiekarczyka.pl.

Organizatorami XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.