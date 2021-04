Piekarczyk pobiegnie w czerwcu

Wszyscy sympatycy biegania i aktywności fizycznej z niecierpliwością czekają na start największej imprezy sportowej w Elblągu, czyli XII edycji Biegu Piekarczyka. Start zawodów był planowany na końcówkę maja, ale rywalizacja została przeniesiona na 20 czerwca.

Aktualna sytuacja epidemiczna w naszym kraju daje nadzieję na kolejne luzowanie ograniczeń w liczbie uczestników wszelkich zawodów sportowych. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to już wkrótce skorzystają na tym zarówno organizatorzy, jak i sportowcy. Przesunięcie terminu rozpoczęcia biegu daje nadzieję, że więcej biegaczy będzie mogło stanąć na linii startu, przez co impreza będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, a jej przeprowadzenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo w czerwcu ograniczenia dotyczące publiczności będą najprawdopodobniej znacznie mniejsze niż w maju.

Najmłodsi biegacze na starcie Mini Biegu Piekarczyka ustawią się w sobotę, 19 czerwca, na Torze Kalbar, natomiast dzień później (w niedzielę, 20 czerwca) na trasę ulicami miasta ruszą uczestnicy biegu głównego na 10 km oraz biegu towarzyszącego na 5 km. Jest to niewielka zmiana terminu, która daje szansę na dłuższe i solidniejsze przygotowanie się do wybranego przez siebie dystansu. Zwłaszcza, że dopiero od niedawna pogoda zachęca do treningu.

Efektem przesunięcia imprezy jest także przedłużenie zapisów. Zgłoszenia do Biegu Piekarczyka i Mini Biegu Piekarczyka w formie elektronicznej przyjmowane będą do dnia 14 czerwca do godz. 12 lub do ewentualnego osiągnięcia limitu zapisanych i opłaconych zawodników, natomiast zakup koszulki technicznej będzie możliwy do 6 czerwca. Do końca kwietnia przyjmowane są jedynie zapisy bez możliwości opłacenia udziału w biegu. Natomiast od 1 maja będzie możliwość uiszczenia opłaty zarówno przez osoby, które już wcześniej zapisały się na bieg, jak i osoby, które dotąd nie były zapisane. Wszelkie informacje dotyczące biegu oraz zapisy znajdują się na stronie biegpiekarczyka.pl.

Organizatorami XII Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy nad imprezą objął Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.