Pieniądze dla sportowców

1,36 mln zł – tyle ratusz chce przeznaczyć na wsparcie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu w 2021 r. Na sport młodzieżowy przeznaczono 750 tys. zł. Kluby mają czas do 30 grudnia na złożenie wniosków.

- Organizacja zajęć treningowych, zakup sprzętu, wyjazdy lub organizacja zawodów, to tylko niektóre z działań, które kluby sportowe prowadzą przez cały rok przy pomocy dotacji z budżetu Elbląga przyznanej przez Prezydenta Miasta. W 2020 r. w zajęciach sportowych, organizowanych przez elbląskie kluby, które otrzymał dotację z Gminy Miasto Elbląg, brało udział ponad 6,5 tysiąca dzieci i młodzieży - – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Do 30 grudnia elbląskie kluby sportowe mogą składać wnioski na wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach. Na ten cel miasto przeznaczy 1,36 mln zł. Dla porównania w ubiegłym roku na cel cel przeznaczono 1,185 mln zł, a dwa lata wcześnie 1,46 mln zł Pieniądze powinny być przeznaczone w szczególności na szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym seniorów

Podział pieniędzy odbędzie się na podstawie poziomu sportowego (udziału w rozgrywkach ligowych), odbioru społecznego i tradycji dyscypliny w mieście, wartości merytorycznej., oceny proponowanej jakości i kwalifikacji osób, które będą realizowały zadania, oceny kalkulacji kosztów, planowany udział środków własnych, doświadczenia.

Otwarcie ofert odbędzie się 31 grudnia, wtedy też poznamy zapotrzebowanie klubów. Decyzja o podziale środków zapadnie w styczniu przyszłego roku.

W styczniu tego roku w analogicznym konkursie najwięcej otrzymały kluby piłki nożnej i piłki ręcznej.

Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży ratusz w przyszłym roku przeznaczył kwotę 750 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2020 to kwota większa o 80 tys. zł W 2019 r. było to również 750 tys. zł. I w tym przypadku oferty należy składać do 30 grudnia.