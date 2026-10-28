Pierwsze kroki na lodzie? Ruszają zapisy na naukę jazdy

Jazda na łyżwach to świetna forma aktywności, a jej naukę najlepiej rozpocząć pod okiem instruktora. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza dzieci w wieku od 5 do 12 lat na zajęcia dla początkujących, podczas których poznają podstawy bezpiecznego poruszania się po lodzie. Zapisy właśnie wystartowały, a pierwsze spotkania zaplanowano już na początek listopada. Liczba miejsc jest ograniczona.

Nauka jazdy na łyżwach będzie odbywać się na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1. Zajęcia skierowane są do dzieci, które nie mają jeszcze doświadczenia na lodzie, dlatego nie są wymagane żadne wcześniejsze umiejętności. Pod okiem instruktora uczestnicy nauczą się utrzymywania równowagi, bezpiecznego wstawania po upadku, jazdy do przodu, skręcania oraz podstaw hamowania. Program został przygotowany tak, aby najmłodsi mogli stopniowo nabierać pewności siebie i rozwijać swoje umiejętności.

MOSiR przygotował dwie grupy początkujące, podzielone według wieku. Dzieci w wieku 5–7 lat będą spotykać się we wtorki w godzinach 18:00–18:50, natomiast dla 8–12-latków przewidziano zajęcia w czwartki, również od 18:00 do 18:50. Pierwsze spotkania zaplanowano odpowiednio na 3 i 5 listopada. Każda grupa może liczyć maksymalnie 15 uczestników, co pozwoli instruktorowi poświęcić odpowiednią uwagę wszystkim dzieciom.

Ile kosztują zajęcia i co należy zabrać?

Koszt jednych 50-minutowych zajęć wynosi 18 zł. Opłaty pobierane są z góry za wszystkie spotkania zaplanowane w danym miesiącu. W listopadzie grupa młodsza będzie miała cztery zajęcia (72 zł), a starsza trzy (54 zł). W grudniu dla obu grup przewidziano po trzy spotkania w cenie 54 zł. Kolejny cykl nauki dla nowej grupy zaplanowano od stycznia do marca 2027 roku.

Na zajęcia należy przygotować ciepły, najlepiej nieprzemakalny strój, rękawiczki oraz kask ochronny – może być również rowerowy. Osoby, które nie posiadają własnego kasku, będą mogły skorzystać z dostępnych na miejscu, bez dodatkowych opłat. Nie trzeba też od razu kupować łyżew. Sprzęt można wypożyczyć przed zajęciami w wypożyczalni za 13 zł.

Zapisy od 28 października

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularzy Google: grupa 5-7 lat oraz grupa 8-12 lat. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warto nie odkładać rejestracji na ostatnią chwilę.

UWAGA: Pierwszeństwo udziału mają dzieci, które w poprzednich sezonach nie korzystały z nauki jazdy na łyżwach organizowanej przez MOSiR.

To dobra okazja, aby rozpocząć przygodę z łyżwami, zdobyć nowe umiejętności i przekonać się, że poruszanie się po lodzie może sprawiać mnóstwo radości. Do zobaczenia na Helenie!